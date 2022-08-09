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桃園大廟景福宮慶讚中元「豎燈篙」　8／11遶境交管

▲桃園大廟景福宮慶讚中元「豎燈篙」

▲桃園大廟景福宮慶讚中元8/11遶境交管。（圖／擷取景福宮臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮慶讚中元，舉辦水燈排遶境活動11日登場。景福宮主委簡征潭表示，該宮中元祭典水燈排遶境已有百年歷史，邀請桃園十五街庄、七大姓氏宗親以及各社區、社團陣頭隊伍參加，是桃園在地的特色文化慶典。

▲桃園大廟景福宮慶讚中元「豎燈篙」

由於，活動熱鬧非凡，11日(星期四)16至23時，在桃園市部分道路舉行「桃園區2022慶讚中元文化」遶境、立水燈排車及放水燈活動。此次遶境主要遶巡桃園區重要道路，參加遶境人員共約600人，遶境車輛約10台，大型水燈牌車約7輛，遶境隊伍於16時起在同德六街與藝文一街集結，18時出發，並行經桃園區部分道路後於「中山路與南華街口」、「中正路與中華路口」、「中正路與中山路口」、「中正路與三民路口」及「成功陸橋」分別有立水燈排祈福儀式。

簡征潭主委表示，景福宮慶讚中元於9日(農曆七月十二日)辰時「豎燈篙」。中元普渡「豎燈篙」係因臺灣民間在舉行大普度祭典和醮典時都會先豎燈篙，目的就是要召請三界神祇前來賜福，並招引十方男女無祀孤魂滯魄前來接受普度，所以燈篙是祭典期間十分重要的標幟。

▲桃園大廟景福宮慶讚中元「豎燈篙」

▲景福宮慶讚中元「豎燈篙」。（圖／擷取景福宮臉書）

燈篙上懸掛「天燈」、「地燈」燈幟，垂掛布旗幡，幡上書寫符咒，恭請天地神祇坐鎮。所懸掛燈籠則用斗笠覆蓋，燈篙底部以草蓆或竹篾覆蓋，並安置紙糊神將鎮守，藉以保持燈篙潔淨。燈篙前設有七盞燈火，俗稱七星燈，用以照引孤魂，前來享受民間普度祭品。

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