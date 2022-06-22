張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政、22日於桃園區大廟景福宮參香祈福表示，支持的市民朋友鼓勵他說，他來桃園是桃園的榮幸，其實這句話應該反過來講，桃園的鄉親今年年底接受他，讓他入主市政府擔任市長，為大家服務，是他的榮幸；像今天有這麼多鄉親陪同，能與大家見面交朋友，交朋友是一輩子的事，對他而言是一個福分。

張善政接受國民黨徵召戰桃園後，近月來，除了尋求黨內原擬參選市長者支持，並積極走訪地方，聽取建言，期黨內團結；而面對媒體一再詢問，民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，張善政總是笑著回應：「民進黨不管提名什麼人，只要是真心為桃園打拼，都非常歡迎！」張善政的溫和作風，讓選戰迄今難以挑起戰火！

張善政說，雖然他擔任過行政院院長，但在選舉過程裡面一定會面臨很多困難，對他的人生來講是一個鍛鍊、一個考驗，他很珍惜這個機會。如果能夠在大家的支持下順利當選市長的話，他對桃園有很多想法，桃園是台灣的國門，桃園有機會變成我們六都之首，桃園是臺灣最重要的一個工業縣市，很多年輕人在這邊打拼，很多鄉親在這邊已經住了幾10年，桃園新鄉已成故鄉。

張善政籲請鄉親，2022桃園市長選舉全力支持他，讓他有機會幫大家服務4年、8年，保證大家所投下去的票絕對不會浪費，而且是這輩子投下去最值得你驕傲的一票。包括：立委萬美玲 、市議員黃婉如、詹江村、陳美梅、張桂綿、市議員參選人凌濤、張碩芳、錢龍、謝克洋、桃園慈護宮主委吳正宗、桃園大廟景福宮主委簡征潭、中華民國退休警察人員協會總會桃園連絡組等地方人士陪同。