　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政、22日於桃園區大廟景福宮參香祈福表示，支持的市民朋友鼓勵他說，他來桃園是桃園的榮幸，其實這句話應該反過來講，桃園的鄉親今年年底接受他，讓他入主市政府擔任市長，為大家服務，是他的榮幸；像今天有這麼多鄉親陪同，能與大家見面交朋友，交朋友是一輩子的事，對他而言是一個福分。

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

張善政接受國民黨徵召戰桃園後，近月來，除了尋求黨內原擬參選市長者支持，並積極走訪地方，聽取建言，期黨內團結；而面對媒體一再詢問，民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，張善政總是笑著回應：「民進黨不管提名什麼人，只要是真心為桃園打拼，都非常歡迎！」張善政的溫和作風，讓選戰迄今難以挑起戰火！

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

張善政說，雖然他擔任過行政院院長，但在選舉過程裡面一定會面臨很多困難，對他的人生來講是一個鍛鍊、一個考驗，他很珍惜這個機會。如果能夠在大家的支持下順利當選市長的話，他對桃園有很多想法，桃園是台灣的國門，桃園有機會變成我們六都之首，桃園是臺灣最重要的一個工業縣市，很多年輕人在這邊打拼，很多鄉親在這邊已經住了幾10年，桃園新鄉已成故鄉。

▲張善政桃園景福宮參香，許諾建設桃園成為六都之首。（圖／林政賢服務處提供）

張善政籲請鄉親，2022桃園市長選舉全力支持他，讓他有機會幫大家服務4年、8年，保證大家所投下去的票絕對不會浪費，而且是這輩子投下去最值得你驕傲的一票。包括：立委萬美玲 、市議員黃婉如、詹江村、陳美梅、張桂綿、市議員參選人凌濤、張碩芳、錢龍、謝克洋、桃園慈護宮主委吳正宗、桃園大廟景福宮主委簡征潭、中華民國退休警察人員協會總會桃園連絡組等地方人士陪同。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」
喉嚨痛爆喝「6種茶」有效！　這一款還能幫助抗病毒
冷氣開24小時爽吹「電費1天只要10元」！神人曝省錢2招
東吳大學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除
最高領11200元！50萬戶租金補貼來了　申請資格＆方法一次
警察接受賄賂　狂開罰單賺外快！聲押14人目前6收押
她樂買中古透天厝！爸卻狂譙「1問題」　網全點頭：別不信邪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

環警監聯合稽查在安平　全面取締噪音車輛

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

環警監聯合稽查在安平　全面取締噪音車輛

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

米砂突爆想賣掉千萬豪宅！　才住半年「新成員報到」：趕不上變化

馬辣、新馬辣「愛文芒果季」開跑　對中號碼再享鮑魚干貝吃到飽

杜海濤為婚禮暴瘦15公斤？　老婆吐槽「只剩醜了」預言笑翻網

快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」

安婕希為防疫不出門　爆「鼻子快沒有知覺」！

政院回函敬老金條例未違憲　柯文哲怨「要找錢了」：藍綠對付我時才合作

門禁晚上10點！22歲女網友曝「超嚴家規」　媽媽每天站門口酒測

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

鋒哥一席話提醒　林哲瑄找心理師排除雜念

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

地方熱門新聞

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

好消息！雲林6歲重症男童已出院

七旬男急匯機票錢險遭詐

國民黨台南大新營區徵召姚正玉

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

南警加強取締電動車違規改裝

酒駕累犯慶生酒後上路

重機過彎衝入對向　3人輕重傷

台南將軍漚汪文衡殿捐贈熱顯儀

老碾米廠拚轉型　「粗味」翻轉米食印象

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

南投縣綠能中心案喊卡　林明溱：無奈

更多熱門

相關新聞

民調獲高支持度　張善政：為鄉親打拚的心不變

民調獲高支持度　張善政：為鄉親打拚的心不變

國民黨桃園市長參選人張善政21日到楊梅區拜會地方鄉親，媒體詢問張民調獲得82.9%的支持度看法？張善政表示：「民調天天變，我替桃園鄉親打拼的心是不會變的，以這樣的心繼續往下走」；至於是否刻意經營客家選區，張善政解釋，交朋友很重要，交朋友優先。未來的客家政見請大家拭目以待，之後會慢慢端出來。

賴香伶戰桃園　批國、民兩黨只顧自己利益

賴香伶戰桃園　批國、民兩黨只顧自己利益

是否擔心年輕人不支持　張善政這樣回答

是否擔心年輕人不支持　張善政這樣回答

渴望園區租屋　張善政遷戶籍到桃園

渴望園區租屋　張善政遷戶籍到桃園

年底桃園市長選戰　藍綠都徵召「空降」

年底桃園市長選戰　藍綠都徵召「空降」

關鍵字：

2022桃園市長選戰張善政桃園景福宮

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

即／台南堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒成斷肢噴血

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面