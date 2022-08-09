高雄公布「酒駕累犯」破新高！他10年被抓3次　8男名單曝光

▲高市府最新酒駕、拒測累犯名單。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄交通局日前公布最近的酒（毒）駕及拒測累犯名單，違規人包含蔡福龍、凌勝輝、柯威志、蔡敏德、蔡奇璋、王元宗、林明治、萬長忠等8人，創下交通局4月底公布名單以來，單次公布人數最多的一次。

名單資訊顯示，蔡福龍4月30日在鹽埕區建國四路、必忠街酒駕，被警方攔查取締，於十年內第3次酒駕；凌勝輝5月7日在橋頭區里林西路、明德南巷酒駕，被警方攔查取締，於十年內第2次酒駕。

柯威志5月19日在鳳山區信義街酒駕，被警方攔查取締，於十年內第2次酒駕；蔡敏德5月19日在前鎮區凱福街酒駕，被警方攔查取締，於十年內第2次酒駕；蔡奇璋5月27日在三民區建興路、建德路口酒駕，被警方查獲法辦，於十年內第2次酒駕。

王元宗5月28日在苓雅區仁德街酒駕，被警方攔查取締，於十年內第2次酒駕；林明治5月28日在民族路、榮佑路口無照酒駕，被警方攔查取締，於十年內第2次酒駕；萬長忠6月3日行駛鳳山區文龍東路，被警方攔查，無照駕駛拒測。

高雄交通局表示，酒駕新法今年3月31日上路，對於一些屢次酒駕違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，期望能對酒駕者產生嚇阻效果，避免酒駕肇事悲劇發生。

高雄交通局自4月28日起，公布第一批累犯名單至今，8月5日已公布第12批名單，第12批名單共8人，創下開始公布名單以來，單次公布人數最多的一次。

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