剛允諾找代駕　吊照男酒駕上路遭攔查...拒測秒噴18萬！

▲黃姓男子（左二）酒駕上路被攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（30歲）6日清晨夜唱後，忘了自己車子停在哪裡？報警求助，警方幫他找到車子後，發現他身上有酒味，立刻告誡他「要找代駕！」黃男滿口答應，沒想到半個小時後，員警在路上攔下一輛汽車盤查，赫然發現就是剛剛幫忙尋車的黃男，員警告知要對他進行酒測，黃男考慮再三，當場拒測，警方也查出他根本早已被吊銷駕照，一併依法對他開出至少18萬元的罰單。

前金所巡邏員警是6日上午7時50分許接獲通報，黃姓男子稱自己將汽車停放在中華三路上，但在與朋友唱歌一晚後，卻記不起車輛的詳細停放位置，只好報案請求員警到場協助，員警依黃男的描述，順利在中華、榮安路口協助找到他的汽車，但過程中員警聞到黃男身上散發酒味，遂告誡應找代駕、切勿駕車，避免酒駕遭罰或釀禍，黃男滿口答應。

▲黃姓男子駕車在路上左右飄移。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但在約半小時後，前金所處理員警在前金區六合二路與市中一路口發現一輛白色轎車行駛中左右偏移，於是上前將車子攔下，巡邏人員見駕駛就是剛請求協助的黃男，仍立即告知酒測相關流程，黃男聽聞後，表示自己僅是要至附近旅館送餐給女友，想說距離不遠（約600公尺），才會貪圖方便駕車，希員警能予以通融，員警聽聞後委婉回應只能依法處理，若不願配合酒測，只能依規定開出拒測罰單。

在聽完員警說明後，黃男決定拒測，後續員警依規定告發，並將其車輛扣車，另查出黃男的駕照已於110年1月間，因酒駕肇事遭吊銷，無照駕駛違規部分，也依規定掣單舉發。

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