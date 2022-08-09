　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛允諾找代駕　吊照男酒駕上路遭攔查...拒測秒噴18萬！

▲▼新興酒駕代駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子（左二）酒駕上路被攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（30歲）6日清晨夜唱後，忘了自己車子停在哪裡？報警求助，警方幫他找到車子後，發現他身上有酒味，立刻告誡他「要找代駕！」黃男滿口答應，沒想到半個小時後，員警在路上攔下一輛汽車盤查，赫然發現就是剛剛幫忙尋車的黃男，員警告知要對他進行酒測，黃男考慮再三，當場拒測，警方也查出他根本早已被吊銷駕照，一併依法對他開出至少18萬元的罰單。

前金所巡邏員警是6日上午7時50分許接獲通報，黃姓男子稱自己將汽車停放在中華三路上，但在與朋友唱歌一晚後，卻記不起車輛的詳細停放位置，只好報案請求員警到場協助，員警依黃男的描述，順利在中華、榮安路口協助找到他的汽車，但過程中員警聞到黃男身上散發酒味，遂告誡應找代駕、切勿駕車，避免酒駕遭罰或釀禍，黃男滿口答應。

▲▼新興酒駕代駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子駕車在路上左右飄移。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但在約半小時後，前金所處理員警在前金區六合二路與市中一路口發現一輛白色轎車行駛中左右偏移，於是上前將車子攔下，巡邏人員見駕駛就是剛請求協助的黃男，仍立即告知酒測相關流程，黃男聽聞後，表示自己僅是要至附近旅館送餐給女友，想說距離不遠（約600公尺），才會貪圖方便駕車，希員警能予以通融，員警聽聞後委婉回應只能依法處理，若不願配合酒測，只能依規定開出拒測罰單。

在聽完員警說明後，黃男決定拒測，後續員警依規定告發，並將其車輛扣車，另查出黃男的駕照已於110年1月間，因酒駕肇事遭吊銷，無照駕駛違規部分，也依規定掣單舉發。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剛允諾找代駕　吊照男酒駕上路遭攔查...拒測秒噴18萬！

獨／高雄3寶媽「4貼騎車」到處借錢　社會局揭「老公住院」真相

新店煙火哥潑糞誣鄰染疫收押滿月　亂放鞭炮全被錄...先挨罰4千

妻長期疑夫外遇起爭執　79歲翁無奈推一把...她摔到頭不治

別再抓了！馬祖海域違法漁具清出上萬公斤　擴大取締違者重罰

快訊／南投兇殺！月入60萬移工仲介陳屍住家　生前疑遭痛毆滿身傷

北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

偷看前妻信件「當證物交給法官」　退役軍人刑民事雙輸下場慘

惡老闆鐵尺毆打虐死員工10歲女兒　母親傷心看4個月不敢吭聲

最短命「老虎蜜蜂」！文化夜市嘉義店開幕淹大水　第4天全燒光

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

剛允諾找代駕　吊照男酒駕上路遭攔查...拒測秒噴18萬！

獨／高雄3寶媽「4貼騎車」到處借錢　社會局揭「老公住院」真相

新店煙火哥潑糞誣鄰染疫收押滿月　亂放鞭炮全被錄...先挨罰4千

妻長期疑夫外遇起爭執　79歲翁無奈推一把...她摔到頭不治

別再抓了！馬祖海域違法漁具清出上萬公斤　擴大取締違者重罰

快訊／南投兇殺！月入60萬移工仲介陳屍住家　生前疑遭痛毆滿身傷

北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

偷看前妻信件「當證物交給法官」　退役軍人刑民事雙輸下場慘

惡老闆鐵尺毆打虐死員工10歲女兒　母親傷心看4個月不敢吭聲

最短命「老虎蜜蜂」！文化夜市嘉義店開幕淹大水　第4天全燒光

趙少康：陳明通應主動請辭台大教職　拔除國安局長職務

巨人隆戈利亞復出就跑回致勝分　教士打線又熄火吞5連敗

快訊／路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

台股量縮小漲29點！指數萬五橫向盤整　台積電下跌2元

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…肇事司機被判1年網震驚！　2關鍵避開重罰

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

快訊／台中4歲女童住家9樓墜1樓中庭　送醫不治

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火　連燒7店鋪

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

載童揹嬰3寶媽「4貼騎車」　到處借錢　

快訊／南投兇殺！移工仲介滿身傷陳屍住家

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

柬埔寨詐騙「台灣人被拒救」　求才文6關鍵字要小心

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

加錯油害當場拋錨　他怒告全國加油站結果曝

女員工上位變「兒媳」！闆娘崩潰小產

更多熱門

相關新聞

單車阿伯鬼切左轉　移工酒後騎電動車慘摔

單車阿伯鬼切左轉　移工酒後騎電動車慘摔

新北市一名泰籍移工酒後騎乘電動二輪車，在直行時為了閃避一名要左轉的單車阿伯，失控自摔倒地在地上翻滾，鬼切左轉的阿伯若無其事地離開現場，移工經救護人員送醫無大礙，但經酒測1.24mg/L，依公共危險罪送辦，後續將循線約談單車阿伯到案。

深夜「紅線移機車」　短裙辣妹演很大被拆穿

深夜「紅線移機車」　短裙辣妹演很大被拆穿

妙齡女自認酒駕拒檢狂飆　吃2.8萬罰單

妙齡女自認酒駕拒檢狂飆　吃2.8萬罰單

台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？

台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？

台南女酒駕又攜毒！一車4人全被警帶回

台南女酒駕又攜毒！一車4人全被警帶回

關鍵字：

代駕吊照男酒駕上路拒測噴18萬

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面