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不止柬緬！半年100萬騙22台人赴杜拜虐打轉賣　2無良豬仔頭落網

▲▼杜拜詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台灣人被騙往杜拜從事詐騙，如有不從可能遭到電擊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近來國人因求職遭詐騙集團誘騙至柬埔寨、緬甸等地的情事層出不窮，高雄地檢署日前接獲情資，有詐欺集團以報到20萬元、半年獎金100萬為誘餌，誘騙台灣人赴杜拜從事詐騙機房的工作，被騙民眾如有不從就控制行動自由，甚至拘禁、電擊、毆打，檢、調查出至少有22人受害，日前發動搜索，傳喚陳姓（30歲）、蕭姓（22歲）2名豬仔頭到案，並在偵訊後將兩人聲押獲准。

▲▼杜拜詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐騙集團刊登杜拜的打工廣告。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

雄地檢署是在日前接獲情資，隨即指派主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮高雄市調查處、新北市調查處及臺中市調查處組成專案小組積極偵辦，並由臺灣高等檢察署「跨境賭博及人口販運專案會議」列管。

經過協調外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團成員仍持續誘騙國人赴境外工作，為免受害層面擴大，專案小組在4日清晨7時許，動員辦案人員共百餘名，於北、中、南各地同步執行搜索被告處所，並傳喚、拘提主嫌陳姓、蕭姓被告等人及多名受害證人共計26人到案說明。

▲▼杜拜詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐騙集團刊登杜拜的打工廣告。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警指出，以陳姓、蕭姓男子為首的詐騙集團從去年5月到7月間，在臉書網站張貼不實求職廣告，聲稱免費提供食宿、機票、PCR檢測等費用，報到先給20萬元、月薪3萬餘元，加獎金半年收入逾100萬元工作正常等，招募不特定人前往杜拜工作。

待台灣人受騙抵達當地後，旋由詐欺集團大陸籍幹部前往接機，並沒收台灣人護照及限制使用行動電話，復遭安排至電信機房內從事詐騙工作，其中有台灣人因績效不佳或拒絕從事詐騙工作，又遭大陸籍幹部以每人迪拉姆3萬元（約台幣25萬元）不等代價，轉賣予其他詐騙集團，繼續從事其他詐騙機房工作，更有國人因試圖逃跑而被上銬拘禁，並遭到拘禁、毆打或電擊。

▲▼杜拜詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台灣人被騙往杜拜從事詐騙，如有不從可能遭控制行動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、調指出，這些台灣的被害者有人待滿半年以上才離境杜拜，但也有人待2、3周就離境了，被害人有趁機逃跑也有用手機報警，之後再向外館申請臨時護照，檢察官為了避免有更多人受害，在複訊後向法院聲請羈押陳、蕭兩人獲准，後續將持續擴大清查被害人及幕後其他共犯，也呼籲民眾透過網路求職時，應小心謹慎，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當。

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