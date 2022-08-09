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「全球反詐騙組織」遭質疑！被點名成員：若假的，死在柬埔寨

▲全球反詐騙組織。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

▲官網首頁。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

記者周亭瑋／採訪報導

最近「柬埔寨淘金」案件受到廣大關注，如今美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）也被推到風口浪尖上，不少網友質疑組織真偽。對此，成員陳宏亘接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時感慨，「雖然陰謀論的渲染力很強，但我想下批救援者返國後，謠言就不攻自破了。」

本站報導《作家揭「全球反詐騙組織」12疑點！官網大量簡轉繁　成員親上火線》提到，作家溫朗東彙整出12點，質疑這是一個疑點重重、難驗證真偽的組織，包括設立在美國的非營利組織，卻未附上美國政府登記立案的文件；成員來自多個國家，網站卻只有繁體中文跟英文，臉書甚至用簡體中文；另外，救援人數也兜不攏。

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不僅如此，溫朗東更點名，自稱是組織成員Sammy，帳號為「Induction」陳宏亘。對此，陳宏亘無奈吐露，「如果你跟我一樣，可以看到GASO的後台及Canva資料，你就會知道這組織是真的，也許你就有辦法想像，每一次救錯人，不管是救出後連訂房都兩手一攤的詐騙集團銷售冠軍；還是從被害人升格為加害者，連帶導致其他受害者被強暴的小組長；甚至只是賺飽想走不敢開口，於是上門求援的人，對於多數是詐騙受害者的GASO組員來說有多懊惱。」

▲▼詐騙出國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲近來屢傳台人誤信海外高薪工作，被騙到柬埔寨等國。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳宏亘強調，「離奇的事情是真的，看不懂英文以為是去澎湖，結果被拐到柬埔寨是真的，育幼院群組被從小一起長大的朋友拐去100多個也是真的。我不知道為什麼21世紀還有人看不懂登機證的英文，一如我不明白如果組織是假的，那七星海灣告的是空氣嗎？我也不明白，為什麼說出實情的人，需要被指責又或者星籍組員深入當地救出台籍馬籍人士後，被質疑你為什麼不用繁體？」

他直言，「這篇文章其實只證明了，我是活生生的一個人，曾經存在這個世界過，但真正佐證這件事的，其實是曾經一起交流過的你們，雖然時日不長，事情也不一定做得好，與大家的每一個交流我都是真心的。」

▲「全球反詐騙組織」遭質疑！被點名成員：若假的，死在柬埔寨。（圖／陳宏亘授權引用）

▲陳宏亘發毒誓，強調組織是真的。（圖／陳宏亘授權引用）

陳宏亘更重話喊出，「GASO這個組織如果是假的，或是蓄意虛偽杜撰，就讓我庸碌無為、一聲不響地死在柬埔寨吧！除了死諫...這年頭好像真沒什麼事值得人相信了，千萬小心詐騙集團囉！」

另外，陳宏亘也向《ETtoday新聞雲》表示，「GASO有準備正面回覆，會透過臉書傳達，眼下人力吃緊，如非被傳謠言時沉不住氣，其實應該是不要理會的。我臉書僅代表我個人，但我想為組織澄清，不過他們也怕我會出事......。」

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