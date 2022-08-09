「朋友騙朋友」最可怕！全球反詐騙組織「破解內幕」：別去這5國

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

最近柬埔寨淘金慘案頻傳，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）日前就發文呼籲，類似詐騙手法花樣百變，但萬本不離宗，除了直指「朋友騙朋友」是最常見手段，更點名5個國家，「不管什麼工作機會，不要去就對了。」

「全球反詐騙組織」日前在粉專勸世，表示詐騙百百種，萬本不離宗，說是新型態，其實也就是一再的重新包裝，人口販運只是眼下的果而已，他的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈，今天搞詐騙，現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓，防不勝防。

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GASO提到，「目前流行的是貸款詐騙，FB廣告幫助你借款，然後跟你說飛一趟泰國對保利率才低，人就被綁走；再不然就是民間借款，甚至銀行債權轉賣到最後，還不出來的人他跟你說包食宿，海外打工還債；還有做代購、客服或博弈，人也被綁走了。」

▲近來屢傳台人誤信海外高薪工作，被騙到柬埔寨等國。（圖／記者陳雕文翻攝）

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不僅如此，最常見的暗黑手法就是「朋友騙朋友」，GASO直指，不管基於什麼原因，詐騙集團會提供腳本，要受害者講出各種不同的說法，把朋友拐去當地，有幫傭、做水電，甚至有當AV男優的。

最後，GASO也強調，「現階段只要記住一個原則就夠了，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了。」

▲柬埔寨淘金慘案頻傳，警方也積極宣導。（示意圖／記者林悅翻攝）

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