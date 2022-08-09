時殷弘：這次還不到「第四次台海危機」　陸「對台不對美」不可能

▲解放軍持續在台灣周邊軍演。（圖／CFP）

文／香港01

雖然中國官方於裴洛西訪台當晚宣佈的為期三天的圍台軍事演訓行動已經結束，但台海局勢升級的可能性絲毫未有降低。一方面，解放軍東部戰區2日開始的實戰化聯合演訓還是繼續，8月5日又新增了黃海、渤海海域的軍事演習和實彈射擊，中國大陸對台對美的反制措施密集到來，包括取消中美軍事安全磋商機制會議等；另一方面，至今未有實際行動的美國會採取何種行動，仍是未知數，雷根號航母會否穿越台灣海峽亦成為觀測局勢變化的關鍵。

圍繞當前的台海局勢以及未來可能的走向，《香港01》記者專訪了中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。在時殷弘看來，今次大陸對台的軍事威懾和實戰準備大大升級，特別是四面八方緊圍台島，包括12海浬的部分空域和水域，越過「海峽中線」，這是從來沒有做過的。但在加強對台軍事逼壓和威懾的同時，也在盡最大可能防止中美直接軍事對峙和衝突，不過中美之間互動式的軍事對抗和升級顯然還會繼續下去。

▼中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／ETtoday）

「裴洛西訪台使得局勢升級，中國回應再升級，美國雷根號航母大概率會到台島附近，甚至有可能穿過台灣海峽，中國也會採取堅決回應。也就是說，對抗升級不可避免，但是直接衝突的可能性依然較低。」時殷弘如是說。

在最大可能防止中美軍事衝突之外，中國方面採取了大力度的對美反制。5日宣佈制裁裴洛西及其直系親屬後，再宣佈取消或暫停中美間至少八項合作，包括：取消安排中美兩軍戰區領導通話；取消中美國防部工作會晤；取消中美海上軍事安全磋商機制會議；暫停中美非法移民遣返合作；暫停中美刑事司法協助合作；暫停中美打擊跨國犯罪合作；暫停中美禁毒合作；暫停中美氣候變化商談。

對此，時殷弘表示，「中方宣佈的對美制裁措施，最重要的就是終止暫停同美國的所有軍事溝通，暫停同美國的所有對美國對世界都有重要意義的合作，特別是暫停中美氣候變化商談。也就是說，中美防止危機和衝突的渠道，暫時全部斷絕。至於對裴洛西及其直系親屬的制裁，屬於正常的外交回擊。」基於此，時殷弘並不認同外界普遍分析的「對台不對美」，因為「對台不對美，一個階段可以這樣做，但是變成一個常態是不可能的。」

裴洛西訪台之後，中國大陸採取了不同於以往的封島式軍事演訓行動。根據有着官方背景的公眾號「玉淵潭天」的梳理總結，今次解放軍對台周邊首次全要素軍事行動至少包含十項突破，包括：海軍貼近台灣海岸線；空軍俯瞰台灣海岸線和中央山脈；常規導彈首次穿越台島；殲-20參與對台軍事演訓；徹底打破「海峽中線」敘事與幻想；離台灣島最近的一次演練，其中西南部的區域距離台灣島最近只有20公里左右；拒止外部勢力干涉；首次在台島東部設實戰射擊靶場、封後路；首次組織航母編隊威懾演練；陸、海、空、火箭、戰略支援全軍出擊。

面對這樣的軍事演訓，外界紛紛形容「第四次台海危機」，且從解放軍威懾力度來看，輿論普遍認為已經超過1996年的台海危機。但時殷弘認為，「這一次接近危機，但是目前還未構成第四次台海危機。」具體來說，現在公認的台海危機一共是三次，第一次是1954年，第二次是1958年，第三次是1996年，也就是說，包含着很大的中美軍事對抗的成分和較高中美軍事衝突可能性的事件，才會被稱為台海危機。

這一次目前還未夠到台海危機，會不會成為第四次台海危機，現在的可能性越來越大。如果說原來衝突的可能性是1%，現在則到了10%，甚至更高。「這是互動式的，不是單方面的，每一方的行動會產生什麼樣的後果哦，都很難準確預見。」

2020年8月，雖然還未有今次台海的劍拔弩張，但時殷弘在接受《香港01》記者專訪時坦言，「回顧1979年開始發展至今的中美關係，可以說是一個『冷戰形成』的過程。毫無疑問，中美正在進入新冷戰，最近一兩個月來，西方的研究者中，有人認為中美已經進入新冷戰，而且『爆發戰爭的危險急劇增加』。這種判斷可能有點過分，但總體來看，中美正在進入新冷戰是一個最保守的說法。」

隨着台海局勢隨着裴洛西訪台而急轉直下，時殷弘表示「新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險，或者說很多跡象表明，正在變得比美蘇冷戰更危險。」雖然中美到目前為止保持相對的克制，避免衝突，因為「中美不能攤牌，也攤不起牌」，但在時殷弘看來，中美台三方都在改變現狀，時下不僅台海回不到過去，而且經此風波，美國對台灣問題會看得更加重，對華備戰就像中方對美備戰一樣，變得更加認真。至於今次軍事對峙怎麼波動，「不可能天天演習，天天這麼緊張。」

在中美台三方之外，中國周邊國家尤其是日本與韓國的取態，亦引發廣泛關注。8月5日，日本首相岸田文雄邀請裴洛西在首相官邸吃早餐，之後向媒體發表講話，對中國在台海周邊發射導彈表示譴責。緊接着，日本防衛大臣岸信夫指解放軍朝台灣方向發射的9枚導彈中，有5枚首次落入「日本專屬經濟區」，表示強烈抗議，並要求中方立即中止軍演，並已通過外交渠道向中國提出索賠。8月4日，正在柬埔寨參加東盟會議的中國外長王毅取消了與日本日本外務大臣林芳正的會晤，以表達對包括日本在內的七國集團（G7）發表的有關台灣緊張局勢聲明的不滿。

對於日本在台海問題上的躍躍欲試和先鋒角色，時殷弘表示，「日本不但完全毀壞了中日關係的政治基礎，也就是台灣問題的底線，而且如果台灣海峽發生戰爭，日本夥同美國大規模軍事干涉正在成為日本的基本國策。」

不同於日本的衝鋒在前，韓國則相對低調。裴洛西訪問韓國時，韓國總統尹錫悦因休假未能與之會見，隨後兩人通話40分鐘，但並未談及台海問題。韓國國家安全副顧問金泰孝對媒體表示，尹錫悦在電話上向裴洛西承諾，將在發展美韓全球戰略聯盟方面與美國國會展開密切合作。8日，韓國外交部長樸振開啟就任以來的首次訪華之旅，這也是尹錫悦政府成立以來首派高官訪華。據悉韓方一直在討論是否要加入美國主導的所謂「晶片四方聯盟」，韓國外交部曾表示，將採取外交努力避免中方誤解，並同中方進行溝通。

對於韓國的低調，時殷弘特別提到了2021年5月21日時任韓國總統文在寅訪問華盛頓時的表態。彼時文在寅在結束韓美峰會後對記者表示，韓美將致力於解決攸關區域穩定的議題，比如維護南中國海的航行自由以及維護台灣海峽的和平與穩定。「尹錫悦上台後，也說過一兩次這樣的話，但公開的言論和行動就到此為止，沒有更厲害的。」總體來看，「韓國對華比過去負面，但同日本相比，還有很大距離。」

至於時下仍受烏克蘭戰局所困的俄羅斯，時殷弘表示，俄羅斯和中國跟美國的關係都這麼壞了，所以基本抱成一團，抱團是必然的，但中國也很清楚，這是不得已為之，中國堅決不會與其他國家結成軍事同盟。「必須有中俄戰略協作夥伴關係，但是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國在戰略上、外交上已經變得更加謹慎。」