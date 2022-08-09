解放軍持續軍演　陸：台灣「以武拒統」注定是螳臂當車

▲解放軍持續在台灣周邊軍演。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍持續在台灣周邊軍演，中國大陸外交部發言人汪文斌9日表示，正告台灣當局，任何逆歷史潮流，「以武拒統」的圖謀，都必將遭到全體中國人民的堅決反對，注定是螳臂當車，以失敗告終。

汪文斌在例行記者會上提到，中方針對裴洛西竄訪台灣的反制措施，完全是正當、合理、合法的，既是對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這才是台海真正的事實和現狀。台灣民進黨當局和台獨頑固分子顛倒黑白，混淆視聽，再次暴露了其謀獨分裂的本質。」

▼大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌說，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，是無法阻擋的歷史大勢，「無論民進黨當局和台獨勢力打『美國牌』或是什麼別的牌，都挽救不了台獨勢力失敗的命運，「其挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速其自取滅亡。」

汪文斌指出，中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業，相關部門也已及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，是對挑釁者的警示，也是中方維護國家主權和領土完整的正當之舉。

汪文斌強調，當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一個中國的現狀，「我們正告台灣當局，任何逆歷史潮流，『以武拒統』的圖謀，都必將遭到全體中國人民的堅決反對，注定是螳臂當車，以失敗告終。」

另外，有媒體詢問解放軍在台灣周邊的軍演會否演變成「新常態」，汪文斌回應，「你關注的有關具體的問題，包括這會不會成為一個『新常態』，請你向中方主管部門來了解。」