吳釗燮譴責軍演　國台辦批民進黨「必將遭到更嚴厲打擊」

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

針對解放軍軍演，外交部長吳釗燮今（9）日指出，「對於中國極其不負責任的行為表達嚴厲譴責。」對此，國台辦回應道，「我們正告民進黨當局，如果在挾洋自重、謀『獨』挑釁的邪路上不收斂，必將遭致更加嚴厲的打擊。」

國台辦新聞發言人馬曉光表示，吳釗燮是「台獨」頑固分子，有關言論顛倒黑白、混淆視聽，再次暴露出其頑固謀「獨」本性。

馬曉光指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割，這是兩岸關係的法理與現實。

馬曉光批評民進黨是台海現狀的破壞者，稱其上台以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，公然散布「中華民國台灣」、「兩岸互不隸屬」等「兩國論」謬論，反問「這不是企圖改變現狀是什麼?」

他接著表示，裴洛西竄台鬧劇充分說明，民進黨當局是不折不扣的挑釁者；民進黨當局不斷煽動兩岸對立對抗，推行「台獨」活動，勾連外部勢力公然挑釁國家主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，「這不是挑釁是什麼?」

馬曉光指出，在大陸一系列堅決有力的反制措施下，民進黨不思悔改，反而公然歪曲事實，把自己包裝成「受害者」的角色，「告洋狀」，編造「威權」與「民主」的敘事，掩蓋其謀「獨」挑釁的本質與行徑；眾所周知，西方反華勢力口中的所謂「民主」不過是干涉別國內政的藉口，而民進黨當局口中的所謂「民主」更是其煽動「反中抗中」、謀「獨」挑釁的「遮羞布」。

馬曉光強調，大陸捍衛國家主權和領土完整的鬥爭得到國際社會的廣泛支持；民進黨當局砌詞狡辯欺騙不了台灣民眾和國際社會，「我們正告民進黨當局，如果在挾洋自重、謀『獨』挑釁的邪路上不收斂，必將遭致更加嚴厲的打擊。」

▲吳釗燮在「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

共軍持續進行軍事演訓，外交部長吳釗燮9日上午舉行國際記者會，他表示，中國試圖讓台灣人民害怕，「但是我們沒有被擊倒」，對台灣人而言，自由民主的價值存在於其DNA，台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，捍衛台灣的主權領土，也希望國際社會共同遏制中國野心勃勃的對外擴張，共同維護印太地區的穩定繁榮。