中共宣布「繼續台海實戰化演訓」　國防部：各部隊沉著冷靜應對

▲國防部。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸東部戰區9日宣布，繼續在台灣周邊實戰化演訓。對此，國防部下午表示，戰備訓練是國軍的本務工作，中共持續軍演，凸顯其武力威脅並未降低。

國防部也說，國軍各部隊持續戰備應處，以「處處皆戰場，時時做訓練」的精神，把握機會驗證平時訓練成果，磨練指揮程序，發揮組織功能，強化命令貫徹與內部管理，在作戰場景下務實訓練，沉著冷靜應對。

面對中共「圍台」軍演，國防部8日召開記者會說明國軍應處作為。國防部情次室次長顏有賢中將報告，中共8/4至8/8早上對台增加7個禁航區，並於8/4於浙江南部、福建東北、江西部分區域等，對我北東南實施多管火箭跟東風系列導彈飛彈的試射；當天中共無人機襲擾馬祖、東引、金門。

顏有賢指出，共國海軍4日至今，每天在我國臨接區24海里外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；空軍則在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機，包括殲-11、殲-16，及補給機，如空警500等系列機種，對我台海實施多機艦、多機種威懾。

國防部作計室次長葉國輝中將則進一步說明，在共軍作為上，8/2共軍宣布開設6處禁航區、8/3增加第7處、8/4發射導彈、8/4-8/7實施聯合軍事行動以及無人機擾我外島；而國軍方面，則是8/2派遣兵力應對共軍、8/3提升加強戒備、8/4防空部隊完成整備、8/4-8/7派遣機艦應處、運用信號彈告警，戰備部隊警戒。

葉國輝強調，中共導彈發射後，國軍在極短時間內就掌握飛彈航跡跟追蹤，經過解算後認為對國土沒有威脅，而是落在海上，所以未發布警報。

對於此次中共網路行動方面，國防部通次室次長盧建中中將指出，這次國防部官網遭受中共阻斷式「DDoS」攻擊，我方以4階段進行網路防護，依序為偵知、應處、鑑識、通報；國軍在最快時間就發現官網遭攻擊，當應變小組知情後，就用流量清洗、建立防火牆來阻斷攻擊的網址，並阻斷攻擊來源，此外通報這些IP給國家所有資安防護系統，共同維持資安通暢。

針對國軍認知作戰部分，政戰局副局長陳育琳少將指出，中共對我們的認知作戰，可分為軍演前跟軍演期間，也就是8/1至8/8中午12時止，一共搜獲272則；用內容分析，可區分為「營造五統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」三類，其中重點在擾亂軍民士氣部分，而國軍也適切查證反制。

陳育琳也指出，共軍對我認知作戰在8/4暴增至73則，高峰是8/5的87則，此次中共搭配軍事行動跟認知作戰，對我進行恫嚇跟心理恐嚇。

陳育琳舉例，中共官媒在軍演前，就公布蘇-35機飛越台灣海峽，國防部即刻發布新聞稿跟圖卡，告訴明知這非事實，並強調國軍利用聯合情監偵手段，可以充分掌握台海周邊海空域動態；而軍演期間，網傳擊落我國伴飛戰機的截圖，國軍研判會對國人造成恐慌，因此迅速透過臉書「國防部發言人」澄清。