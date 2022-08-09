獨／感謝跑山獸+兒子送的錶！飛行傘教練：4小時上爬下衝找訊號

▲劉姓飛行傘教練驚險被救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名62歲劉姓飛行傘教練，8日當天上午10時許，從宜蘭北宜公路61K處飛行，原本要在頭城外澳沙灘降落，未料卻因風大偏離航線，迫降坪林山區；劉教練回憶當時「飛行儀表、手機、手錶的GPS定位完全沒有作用，想起曾看過採訪跑山獸新聞：迷路千萬別下溪谷」，經4小時後新北搜救隊定位到他位置，終被救起，也感謝兒子送的衛星定位運動錶。

據悉，62歲劉姓飛行傘教練與3名飛行傘協會成員，相約8日父親節當天到宜蘭玩飛行傘，上午10時許從北宜公路61公里處起飛，預計要在11時頭城外澳沙灘降落，未料劉教練卻因風大偏離航道，經過九谷山後失聯，其中一名范姓教練降落後立即報警。

▼新北市警義消防集結入山搜救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

《東森新媒體ETtoday》獨家訪問劉教練，他回憶事發當時，「飛行儀表、手機、手錶的GPS定位完全沒有作用，當時飛行傘在七、八公尺的空中，迫降後沿著溪谷移動，現場樹木高大、枝葉茂盛蔽天，沒有訊號就不知東南西北，不知身在何處，根本不可能脱困」。

劉教練進一步說，「曾經在瀏覽新聞標題時，隱約看過：搜救專家跑山獸登山技巧公開：迷路了千萬不要下溪谷。這時候才想起這句話的意義。以致後來上爬下衝，不知經過多少稜線，途中只能用手錶定位東南西北，避免原地打轉，4小時後，在海拔高846公尺，測試到網路訊號，得以發送所在位置，終至獲救。」

劉教練除了感謝新北市消防及義消，也感謝兒子幾年前送的運動手錶，上面有衛星定位，義消還說「定位很準確！讓他們搜救時沒有走冤枉路」，讓原本預計晚間9點到達，提早到7點45分就找到劉教練。

▼新北市警義消防晚間7時許成功救援劉教練 。（圖／記者陳以昇翻攝）