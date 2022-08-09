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社會 社會焦點 保障人權

飛行傘教練迫降山區…想起「跑山獸的話」　往高處走3hrs果真獲救

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

桃園市一名劉姓飛行傘教練(60歲)8日上午前往宜蘭北宜公路玩飛行傘，原本預計在頭城外澳沙灘降落，不料卻因風太大而偏離航線，往反方向迫降坪林山區，一度與外界失聯。劉男回憶，當下不知身在何方，手機也沒訊號，正當不知道該怎麼辦時，劉男猛地想起「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）曾說「往高處走」，果真走了3個小時後，手機就出現訊號順利求救。

▲▼劉姓男子被救出。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓男子平安獲救，昨天晚間在警消引導下抵達登山口。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步了解，劉男8日上午10時30分與飛行傘運動協會3名成員一同前往宜蘭，從北宜公路61公里處起飛，預計在外澳沙灘降落，不料劉男卻突然失蹤。另外3名成員降落後未見劉男蹤影，急忙打電話報警，並試圖撥打手機，但劉一度與外界失去聯繫。

直到下午3時40分許，友人才接到劉男電話，表示「我受困了」，經友人轉告後，警消確認劉男座標，並立即前往坪林山區救援，於晚間7時40分接觸劉男，並於8時55分成功將人引導至登山口。劉男獲救時沒有明顯外傷，後續並未送醫。

劉男脫困後回憶，當時因現場風太大，他被吹往反方向，迫降在一處山區，當下緩過神後不知道自己身在何方，慌張掏出手機想求救，卻發現沒有訊號，正當不知該如何是好時，他突然想起多次參與山難搜救的台灣女婿「跑山獸」曾經拍影片說過「往高處走」，因此便決定向上攀行，果真走了3個小時後手機出現訊號，順利求救並平安下山。

捷克台灣女婿「跑山獸」是知名登山網紅，曾透過影片提醒山友，如果在山中迷途該如何自救，「千萬記得『不要往下走』，一旦進入河谷地區，大多數的人會被困住，再也走不出來。」近期發生的山難事故，罹難者遺體多在深谷溪畔中被尋獲。

▼跑山獸曾參與多起山難事故搜救行動。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 跑山獸 。（圖／記者黃彥傑攝）

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