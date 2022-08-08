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長濱警、郵聯合攔阻「愛情騙子」詐欺取財

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲長濱警、郵，成功攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所於日前接獲長濱郵局報案，表示有1位陳姓(化名)女民眾疑似遭人詐騙，原來該女是遭詐騙集團利用臉書 (Facebook Messenger) 網路交友拐騙，使不知情的陳女陷入愛情陷阱進而以各種理由欲向其詐欺取財，經員警與郵局行員一番苦口婆心後，才讓陳女得知這是詐騙集團的一貫伎倆，陳女事後頻向分駐所與郵局道謝，幫她守住辛苦存下的積蓄。

據瞭解，陳女是透過臉書 (Facebook Messenger)認識到1名自稱是營造業主管，在每天寒暄問暖情況下取得女民信任，甚至以「親愛的」稱呼陳女，陳女逐漸掉入愛情詐騙陷阱。日前該男網友以工作需代墊材料費為由向陳女借新台幣3萬元，並提供某銀行帳戶請陳女匯款，陳女遂至長濱郵局欲匯款給對方，因陳女匯款時緊張且交代不清與對方是何關系及為何要匯款，行員機警地查覺有異便通報派出所，長濱所鄧智鴻到場後初步了解狀況，並經陳女同意後查看與男網友對話內容，告知陳女對方是以詐騙手法欲詐騙錢財(主要內容為對方放英俊挺拔照片、對話則為簡體字、親暱稱呼並請陳女將匯錢的事保密、問帳戶有多少錢等等)，陳女在員警與郵局行員詳細分析後，才知道自己已遭詐騙集團盯上，幸好行員及警員敏銳度高，將尚未匯入詐騙帳號之款項成功攔阻。

成功分局分局長郭譯隆呼籲，愛情詐騙為常見的詐騙手法，詐騙集團會使用英俊挺拔男子照片，或偽裝自己是外國軍官、外企商業主管來行騙，且會用盡千方百計，合理化只能文字訊息的溝通方式。以「我在軍事重地」、「國外收訊很差」等等理由，拒絕用視訊或是電話！民眾如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線，或至附近派出所尋求協助，避免受騙上當。

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