陸網信辦打擊虛擬炒幣　關閉1.2萬個微博帳號、清理5.1萬則資訊

▲大陸國家網信辦加強打擊炒作虛擬貨幣行為。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家網信辦2022年起，採納網友舉報線索，以多項措施和重點查處方式，引導社群網站將宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規資訊、帳號和網站關閉。包括微博、百度等平台關閉「幣圈爆爺」等1.2萬個違規用戶帳號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等違規資訊5.1萬餘條。

《網信中國》公眾號表示，國家網信辦加強督導檢查，對打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，誘導網民進行「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」投資的「飛哥的故事江湖」、「絕對盤感比特幣」等989個微博、貼吧帳號和微信公眾號依法予以關閉。

此外，地方網信部門也主動約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的「鏈節點」、「創投圈」等經營主體500餘次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的資訊內容。同時，大陸國家網信辦也針對為虛擬貨幣營銷鼓吹、發佈教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣「挖礦」的「幣頭條」等105家網站平台依法予以關閉。

大陸國家網信辦透露，接下來的工作將重點擺在對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊，還呼籲民眾主動做到，「樹立正確投資理念，增強風險防範意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。」