裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去

▲蔡英文與裴洛西合照，當天傍晚裴洛西順利結束訪台行程前往下一站南韓。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者張靖榕／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）順利結束訪台行程，於3日下午5點53分從台北松山機場搭乘專機啟程前往南韓，先前放話「伴飛」、「擊落」又長篇評論台海局勢的中國大陸環球時報前總編輯胡錫進，當晚在微博發文稱，「一點都不後悔針對裴洛西『竄訪』台灣說了狠話」，並表示唯一遺憾的是，「沒能把她嚇回去」。

擅長在微博做出長篇評論的胡錫進，這幾日針對裴洛西的戰狼言論全數未實現，激進口吻也因此受到部分中國大陸網友批評。他表示自己「伴飛穿島」預言這一次也沒有應驗，「我的失望和大家是一樣的」，至於有些人怨懟他，他表示能夠理解，但還是得回兩句。胡錫進所謂「伴飛穿島」即共軍戰機一路伴飛裴洛西專機進行擾亂，之後闖進台灣領空，低空飛掠松山機場。

胡錫進表示，那些亂給他扣帽子的人，當他在「外網」上使出全部力氣「恐嚇」裴洛西和美國政府的時候，「他們在哪」？當他因裴洛西順利來去台灣而被失望的民眾當成出氣筒時，「他們又在哪」？

▲胡錫進為自己的預言全部落空而辯解。（圖／翻攝微博）

近年透過發文、發影片在網路上四處「征戰」的胡錫進表示，要為自己說兩句大話，「我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多。我很自豪自己是戰士，戰士的身上就會留下不只一塊傷疤。我還要求自己是特種兵，而做特種兵，就要承受有時『被自己人追殺』。」

其他人指稱頻頻刷存在感是為了「流量變現」，謠傳胡錫進一年光是從一個網路平台就能轉取上千萬元甚至2000萬元人民幣，是「要賺大錢的僱傭兵」，對此他回擊「從來不知道流量這麼值錢」。

胡錫進聲稱，裴洛西訪台的行程雖然結束，但中國的反制才剛剛開始，尤其在台灣周遭進行的軍演，形同包圍封鎖台灣，而實彈軍演尚未拉開序幕，台灣政府也不確定到時會發生什麼事件，因此他再次撂話，「還是繼續『拭目以待』吧」。

不過該篇「回懟網友」的貼文底下，仍有不少微博網友留言批評，「一般人像你這樣吹牛不打草稿，早就一個『造謠罪』抓進去了，還讓你發文回懟？」