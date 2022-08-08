微博推共建台灣實景地圖　北京一鍵導航「搭高鐵」到台北

▲唯獨百度地圖中，北京能一鍵導航搭高鐵到台北。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸為反擊裴洛西訪台，近日在台灣周邊海域進行軍演，同時也啟動圖資戰，號召所有國民在百度地圖中共建台灣實景地圖，經過一夜「共襄盛舉」後，目前宣稱進度已過半，甚至還出現從北京一鍵導航到台北的「高鐵自爽」行程。

在Google地圖功能中早已提供台灣街道地圖和完善的實景地圖，但日前中國大陸網友發現百度地圖中能看見台灣街道，無不驚訝和驚喜，台灣地圖甚至登上微博熱搜。微博6日更出現「台灣省實景地圖共建功能，呼籲十四億人共建台灣省實景」。

綜合陸媒報導，該功能讓微博網友透過搜尋「台灣省實景」，上傳台灣各地照片進行實景共建，網友紛紛表示，「自己的地圖自己建最靠譜」。

網友一頭熱，甚至出現從北京一路走「陸路」到台北的導航行程。百度地圖認定，到了2035年兩岸已經通車，因此規劃導航功能，中國大陸網友設定起始點為北京，抵達北京南站後搭車南下一路到福州站，接著換高鐵搭乘至台北。此外百度地圖還顯示「京台高速」正在「建設中」，只差跨越台灣海峽。

地圖中設定的2035年，即是先前中共預告在2035年將統一台灣。此前中方官媒及官方撂話美國軍機降落台灣即是武統之時，或是此次裴洛西來台要派軍機「伴飛」和「擊落」，但均沒有成真，原先微博一片失望，但隨著共建台灣「省」實景地圖推出後，成功轉移部份網友焦點，許多人都踴躍地參與這項網路盛會。