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下半年五星逆行　命理師示警4星座恐多災多難

▲小孟老師提醒，下半年五星逆行，4星座的人可能會多災多難，千萬要特別留意。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小孟老師提醒，下半年五星逆行，4星座的人可能會多災多難，千萬要特別留意。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者隋昊志／綜合報導

2022年進入下半年，這個月24日起將進入五星逆行，命理師提醒，4星座的人可能會多災多難，務必要多加留意。

命理專家小孟老師8日在臉書指出，8月24日起，木星、土星、金牛、海王星、冥王星將進入五星逆行，加上9月水星加入逆行後，有六星逆行的跡象，這也顯示世界各地又會有新的變化與競爭，與此同時，有4星座可能會多災多難，提醒無論是在事業、家庭、感情生活上，務必要多加小心。

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第四名牡羊座：
小孟老師表示，凡事追求精準的牡羊座，在下半年五星逆行的階段，會很容易變得暴躁，原本該如期完成的計畫，會因為各種小細節的失誤，容易造成拖延，像是明明要傳給廠商的信件，卻不小心發給老闆或是同事，或是絕對不能忘記的重要客戶訂單，竟然誤夾在一堆文件裡面，導致整張單子漏掉了，又或者預約好醫生看診，卻記錯時間，各種平常不會發生的烏龍層出不窮。

小孟老師提醒，牡羊座的人在這段時間，一定要多加提醒自己注意各個細節，尤其是重要的事項再三留意，不然可能會因為一個細節出錯，導致後面為了挽救勞心勞力，還讓整個心情盪到谷底。不過牡羊座的人也不用太擔心，因為這些其實都是可以預防的事。至於感情方面，則是可能會因為瑣事太多，在面對情人時靈魂抽離，造成感情上的誤會。

第三名水瓶座：
小孟老師指出，水瓶座的人受到五星逆行所影響，一定要多加檢查電腦資料備份，或是在使用3C產品上要特別小心，有可能會不小心誤刪重要的檔案，或是遇到電腦、手機突然壞掉的狀況。

在事業上，水瓶座會有一種很卡的感覺，不管是計畫或是資源，事情似乎都有一種陷入困局的感覺，也會讓想有所突破的水瓶，有種衝不過去的感受。

另外，水瓶座在這段期間裡，還容易發生買錯東西的狀況，明明想要買的是藍色包包，下單時手指卻按成黑色，自己還完全沒發現，類似這種的烏龍層出不窮，會讓自己覺得好不順利，或是覺得是不是被衰神纏身。但記得千萬不要恐嚇自己，如果一直覺得是運氣不好，就真的會越來越衰，建議下半年心平氣和，多點謹慎，事情就會一切都順利。

第二名金牛座：
小孟老師表示，下半年金牛座的人思考方面，會有一種邏輯鬼擋牆的感覺，溝通上會聽錯別人的意思，也會容易出現想開玩笑卻不小心說錯話的狀況，在溝通上真的要小心注意，以免讓人留下不好的印象。

若是金牛座的人有想買房的話，也需要特別注意，會有一些你當下看不到的缺點，或是太急著決定，反而最後容易後悔。建議下半年金牛座的人可以做一些心靈療癒，或是藉由本身的信仰給自己力量。

第一名雙魚座：
小孟老師指出，雙魚座的人在五星逆行期間，很容易遇到感情上的糾纏牽扯，讓你有理說不清，很容易吸引到奇怪的桃花，或是明明要拒絕對方，卻反而讓對方更加愛上你，導致你頭都要暈了。

另外，這段時間若有過去認識的人來找，大部分都只是簡單的好奇問候，建議不要讓自己入戲太深。至於工作上面，也可能會遇到事情沒說清楚，導致之後處理起來，要多花時間來回好幾次，甚至有可能誤會主管或老闆的意思，而將交辦事項做錯，要特別小心並且再三確認，才不會搞砸。

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