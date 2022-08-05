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再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」做錯恐惹怒穀神　開運法曝光

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲8月7日是二十四節氣中的「立秋」，小孟老師也為此揭露7禁忌。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

8月7日是二十四節氣當中的「立秋」，命理老師小孟5日表示，這意味著秋天即將開始，因為大暑過後天氣會開始轉變，同時立秋也有七大禁忌，民眾物必要注意，而小孟老師也教「立秋轉運大法」，讓民眾能夠增強財運及整體運勢。

小孟老師分享的立秋七禁忌如下：

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一、不宜過燥食物：立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

二、忌晚睡早起：立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易狐冷忽熱影響身體機能。

三、避免出入人多之地：立秋主肺，肺也代表空氣傳染寂病變多，因此要僅量減少出入人多的地方。

▼小孟老師表示，立秋要避免出入人多的地方。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

四、忌悲傷：立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰呦年，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

五、忌吃瓜：古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜，與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

六、忌破懷農田穀物：立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

七、忌玩蟋蟀：立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

此外，小孟老師表示，立秋的「秋」字代表稻米與火，可以多吃白飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單達到開運效果，若想要財運好一點，可以在中午11：00至13：00吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

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