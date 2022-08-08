「5星座」8月迎好運！天蠍受眾人矚目　專家：工作旺到擋不住

▲塔羅專家艾菲爾分享8月會有好運降臨的5星座。（示意圖／pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

昨（7）日迎來第13個節氣「立秋」，代表2022下半年來到了中階段，十二星座的整體運勢也會有全新的轉變。塔羅牌專家艾菲爾老師在臉書粉專發文指出，每年八月都是「獅子與太陽」發光發亮的月份，只要身心做好接受一切的準備，不管想的到或想不到的可能性都會實現，其中有5個星座感受會特別明顯，快來看看自己有沒有上榜吧！

獅子座–天時地利人和

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八月太陽在獅子座的命宮燃燒，加上即將進駐的金星能量，讓原本就樂觀自信的你，迎來了天時地利人和的時刻，不僅開拓新的人際圈，甚至打入圈子的核心並握有發言權，在職場上獲得矚目的焦點。新的人際圈意味著新的關係降臨，如果有機會參加認識新朋友的聚會，別忘了好好的打扮一番！

工作方面，你有機會就此拿下新項目，爭取到資金挹注，自行創業也會有金援資助，若是轉調新的單位或升職加薪都不會讓你失望，請用你最大的力氣投入工作，日後它將會以名氣、金錢、甚至更多你無法預料的方式報答你。

水瓶座–重獲新生

八月份太陽在水瓶座的關係宮位，因此你有可能在關係之中重獲新生。受到獅子門戶（星門）開啟的能量影響，有伴的你會看見潛藏在關係中的問題浮現，這段期間一些雞毛蒜皮的小事可能成為彼此分道揚鑣的導火線，透過這次獅子座的能量，別再沉浸舊模式裡，勇敢的斷開或是尋找新的相處方式，迎接美好未來。

單身的你很有機會在此時遇見一段適合你的關係，或許前幾段感情歷經不少波折，不過可別放棄遇見真愛的機會，最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。

雙魚座–善待你的身體

八月太陽在雙魚座的健康宮位，如果你是屬於勞碌命、工作狂類型，終於有機會喘口氣了。過去的你總是所有事都往身上攬，從來不知道休息，一個人當好幾人用，就算是鐵打的身體也會出問題。

獅子門戶（星門）的能量會延緩你在工作上死命向前衝的狀態，你可能因此無法執行工作，或是談好的工作突然被搶走，如果是年長者可能會考慮退休。這一切都是為了讓你休養生息，照顧好身體，也讓你有時間陪伴家人。

可以的話，八月份開始著手規劃如何在家健身，或是預約健康檢查，畢竟，身體才是本錢！從現在起，適度的休息是為了走更長遠的路，只有身體會陪你走一輩子，擁有健康的身體才能完成所有想做的事。

天蠍座–眾人矚目

八月份太陽在天蠍座的事業宮位，有機會甩掉綁手綁腳的過往，獅子門戶的能量也會讓你整個人脫胎換骨，不但有上級領導的賞識，也賦予你運籌帷幄的權利，用超越以往的表現展現工作能力徹底發揮你的才能，贏得眾人矚目。

而正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持，需要的資源也能透過人脈送到你手上，為你帶來不少成就感，同時，實質上的薪資收入、業績獎金也是能夠摸得到的，自行創業的人可以透過自身的才能，為自己賺進屬於你的大筆財富。

處女座–期待高光時刻

八月太陽在處女座的心靈宮位，加上獅子門戶能量，為你的心靈帶來一場深層的大掃除。心裡如果有未療癒好的傷口、陰影，別緊抓不放，這個八月適合好好的療愈自己，這一場大掃除是為了九月份屬於你的高光時刻，屆時金星與太陽都在處女座，這個時候無論是工作、生活、關係，都可以輕鬆地去推動，甚至是任何你渴望實現的東西。

靜心、冥想、瑜珈、舞蹈、繪畫、露營等等能夠讓你感到心情放鬆與平靜的活動，即便是日常簡單的規律呼吸，都能讓你享受內在平靜，為你的生日月做好轉變的準備。