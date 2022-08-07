今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

▲立秋一般為國曆8月7日。（圖／記者劉維榛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（7日）是24節氣的「立秋」，代表秋季即將開始。命理專家小孟老師分享7項禁忌，另外，吃「午時飯」將能增強財運與整體運勢。

小孟老師在臉書說，立秋一般為國曆8月7日，太陽經過黃經135度，因大暑過後，天氣開始轉變，最熱天氣已過，涼爽天氣將開始，因此被古人稱為「立秋」；立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

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小孟老師分析立秋有7禁忌：

1、不宜吃過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2、忌晚睡早起

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3、避免出入人多之地

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要儘量減少出入人多的地方。

▼立秋避免出入人多之地。（示意圖／記者林敬旻攝）



4、忌悲傷

立秋不宜悲傷，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰。若心情不好，建議要散步、出外旅遊。

5、忌吃瓜

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」。此意就是在跟後人說，立秋要少吃西瓜與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物，以免腸胃弱的人容易拉肚子。

6、忌破壞農田穀物

立秋要「護秋」，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7、忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

小孟老師也分享立秋轉運大法，因立秋的秋字代表稻米與火，可吃煮熟的白米飯，就能簡單又達到開運效果；若想讓財運好一點，可在中午11時到下午1時吃「午時飯」，將能增強財運與整體運勢。

▼立秋午時飯。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

