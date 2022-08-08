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女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽背後真相心碎：對不起

▲情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

▲女子每次吵架時都會離家出走，回來時身上會多出高級名牌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

如果遇到這種的，還是早點放生比較好！一名男子近日訴苦，他與女友交往至今3年多，每次2人吵架時，女友就會離家出走，再回家時身上就會多出名牌貨，背後隱藏的真相曝光，讓他忍不住崩潰，也決定放手還女友自由。

這名男子在「爆料公社」訴苦，他與女友目前就讀大學3年級，交往至今已有3年，當初2人決定在一起，就到學校外面租房子同居，因為女友家中給的金援較少，所以押金、房租都由他支付。

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不過，女友後來出去打工，他要求幫忙分攤一點，對方卻以各種理由推託，就是不願意將錢拿出來。此外，每當2人發生爭執，無論誰對誰錯，女友都會要求禮物、補償，無論是化妝品、衣服、名牌包還是鞋子都會要求，只要男子沒有滿足需求，就會被禁止進門、東西還會被丟出門外。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲每次吵架時，女子都會離家出走，回來還會多出名牌，原來竟是乾哥哥送的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

男子指出，近日2人只要吵架，女友就會藉口「不想待在家裡」，收拾東西跑出去住，雖然名義上是「去閨蜜家」，但每次回來時，女友身上都會多出高級名牌，讓他相當困惑，究竟是怎麼樣的閨蜜，才能這樣隨便送名牌。

男子後來透過旁人，才知道女友在外面認識了「乾哥哥」，只要2人每次吵架，女友就會跑去乾哥哥家裡住，且該名乾哥哥很有錢，會買名牌包哄女友開心，讓他相當心寒，「我知道，我只是一個學生，買不起那些女友想擁有的，但我已經盡力把我能給的都給她了，難道這些在你們女生眼裡，一點都不值嗎？」

男子最後也鬆了口氣，決定要放手，讓女友去追尋自己想要的幸福，「對了，她不只要我買禮物跟她道歉，甚至每個節日都要我準備驚喜跟禮物給她，說真的，我也覺得好累，甚至超出我負擔了。所以我決定分手，希望她能有一個好歸宿，我跟她真的不適合，對不起了。」

網友們看完男子的遭遇，也不斷留言建議，「先把東西要回來再分，他根本把你當工具人，包包還能賣掉補血」、「早點看開就好，別一直傻傻的幫別人養老婆！你值得更好的」、「你值得更好的女人」、「恭喜你逃離魔掌，不用當公主婊的奴隸了」、「你解脫了！快逃啊」、「強烈建議先去醫院檢查有沒有被傳染性病」、「分了吧，你只是個大學生，假如你們繼續交往下去，他的胃口只會越來越大。」

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