不丟前女友合照！現任揪FB「1互動」驚被綠　網見結局：恭喜男主角

▲女網友氣得貼出對話。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

記者曾筠淇／綜合報導

本站昨（30）日報導《一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男 網看到笑翻：快放生》，女網友因不滿男友留著高中前女友的照片，氣得想分手。後來她再度發文更新後續，「我真覺得他心裡就是還對那位高二時期女友餘情未了！」

女網友前幾天去男友家時，看到其中一本相簿有好幾張「他高二時跟當時女友的合照」，兩人搭肩摟腰，讓她看了超火大，為何留著前女友的合照？豈料對方卻完全解釋不出來，還說都過20幾年了有什麼好氣？

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對此，原PO氣得想分手，也將兩人對話貼出討拍，怎料網友一面倒不挺她。後來她又在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上貼文，直言她只是要男友解釋、道歉，並將照片跟畢業紀念冊丟掉，結果對方不但拒絕，還不覺得自己有錯，「我真覺得他心裡就是還對那位高二時期女友餘情未了！」

原PO也貼出對話，提到過去她曾看過男友手機，「發現有許多你跟前女友合照，還有許多異性朋友傳給你的訊息」，當時她一氣之下就「不小心刪光光」，想不到對方竟還生氣，「請問這件事我有怪你嗎？你沒主動對我坦白還生悶氣，我還委屈的低聲下氣跟你道歉！」

▲男方同意分手。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

接著原PO又說，「我發現那女的曾在去年12/20在你的臉書頭貼按讚！你敢說你和她沒有餘情？」為何照片要設定公開給對方按讚，「很明顯就是你在給她機會！」

看到這串訊息，男友連打3通電話但都未接，於是便道歉「Sorry～原來跟我在一起這段時間讓你這麼委屈不開心，既然你堅持要分手，那就這樣吧」，並要對方好好照顧自己、珍惜家人。這席話再度點燃原PO怒火，她認定對方在打悲情牌，「算我眼瞎愛錯人，希望你能好好反省自己，不是每個女人都可以像我給妳那麼多次機會的！」

貼文曝光後，底下網友更傻眼，紛紛直呼「幸好男方同意分手了，沒有公主命卻有公主病」、「恭喜男方重獲新生」、「請毫不猶豫轉身離開」、「開趴了啊！這比中樂透還賺」、「恭喜男主角，終於擺脫這無聊至極的女人」、「哥吉拉已經讓人夠傻眼了，怎麼又來這個」、「我才覺得男生眼瞎愛錯人，恭喜他脫離苦海」。

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