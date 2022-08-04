給女兒午餐錢要簽收據！軟爛夫耍廢40年　妻告上法院只想離婚

▲陳妻與丈夫分居已20年，不堪迄今丈夫還會跑到工作地大鬧，忍無可忍只好向法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者蔡怡萍／新北報導

一名已72歲的陳姓男子被妻子控訴，結婚40年來都不工作照顧家庭、不養小孩，連女兒向他要營養午餐錢都要簽立收據，還詛咒兒子死在外面，也曾對妻兒動手動腳，妻子悲憤帶孩子離開20年，但迄今陳男還會跑到她工作的地方鬧，她只好狠斷情向法院訴請離婚，新北地院認為陳男確實未盡照顧家庭的義務，判決兩人離婚。

陳妻表示，她與老公結婚40年，但老公婚後不顧家庭、不負責任，老公住的房子還是她早年拿出20萬幫忙買的；兒子去當兵前，老公還惡意吵鬧不讓兒子睡覺，甚至詛咒兒子死在外面，還報警想讓兒子被抓走，造成兒子到現在都不願意見爸爸。

陳妻說她與老公分居已20多年，但老公到現在還會到她住處或工作地吵鬧，害她遭老闆警告，她需要在目前的塑膠工廠工作，才能維持生計與支付房租，為免已無感情的老公再來騷擾，且她心已死、無意願再維持婚姻，決心向法院請求判決離婚。

而陳男向法官坦承，妻子帶孩子搬離後，他有時候會去找她們，但妻子都將他拒於門外；現在住的房子妻子確實有資助10萬，但他也有賺錢籌措7萬元，他說他現在一人獨居，平常在山上種菜，也會將菜分送給別人，生活開銷主要依賴社會補助5500元。陳男強調，他以前種竹筍賣錢，曾負擔子女的費用，他也曾資助女兒學校開銷，女兒也有簽收據給他，他自認並沒有做錯事。

而現年30歲的女兒出庭表示，從小印象中爸爸都沒有工作，都沒有拿錢回來，只靠媽媽賺錢養家；而爸媽都在家裡吵架，爸爸還曾拿著刀子，到媽媽工作地方吵。

她接著說，哥哥也很討厭爸爸，因為爸爸會打罵他，不但不斷吵鬧又亂報警，也會詛咒哥哥死；而爸爸提出的收據，還是她國小時去向爸爸要午餐費，爸爸要她簽名的。媽媽帶著她們搬走後，連過年都沒跟爸爸團聚，至今已20年，她「贊成爸爸媽媽離婚」。

法官審理後認為，陳男婚後未盡力扶養妻兒，更曾對她們暴力相向，雙方分居20年，現在還會跑去陳妻工作處騷擾、害陳妻擔心工作不保，足見確實已難維持婚姻，早已名存實亡、無回復的可能，於是判決兩人離婚，全案仍可上訴。