好友為「1萬元刺青多大片」翻臉　玻璃割頸留血痕...男子下場曝

▲許男付了1萬元讓友人林男刺青，但雙方因「刺青價值」沒共識，林以玻璃刺傷許留下12公分傷口，好友反目告上法院。（圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡怡萍／高雄報導

林姓男子付了1萬元給許姓友人，要許在自己的身上刺青，林認為刺青面積不夠大，兩人發生爭執，林竟抓起玻璃碎片朝許後頸猛劃，造成長達12公分長血痕，雖然林被檢察官依殺人未遂罪起訴，但橋頭地院審理後改依傷害罪將林判處有期徒刑10個月，全案可上訴。

這起案件發生在2021年4月7日晚間，許收取1萬元幫林刺青後，認為幫對方刺青部分已值1萬元，但林卻認為還沒刺完，要求應該要再繼續完成，2人發生爭執，拉扯中林抓起1片玻璃碎片往對方刺去，造成許後頸有12公分深部撕裂傷。

許男事後被送至醫院縫合，並表示要對林男提出傷害告訴，但在第二次警詢時，看到自己的傷口那麼深，氣憤表示要改提殺人未遂告訴。

林男到案承認許的傷是他造成的，辯稱只持玻璃碎片，若是有故意殺人的念頭，大可拿水果刀等鋒利凶器，他表示他也想將刺青完成，2人也是朋友、沒有深仇大恨，只是當天喝了酒後情緒不穩，沒有殺人的犯意，請求變更起訴法條改為傷害罪偵辦。

法官則認為，2人是朋友關係，平常會一起從事例如海邊釣魚等休閒娛樂，除了此次刺青外沒別的糾紛，僅因1方認為這次的刺青已達1萬元價值，另1方認為應該要繼續刺，就發生流血衝突，但審酌許受傷情形，以及雙方達成調解並依約分期賠償，改依傷害罪處有期徒刑10個月，不得易科罰金，全案還可上訴。





