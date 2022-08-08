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載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

▲▼載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款。（圖／翻攝YouTube）

▲BOSS J載著網美朋友騎車的畫面，引起網友討論。（圖／翻攝YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日網路風傳一段「情侶裸身騎機車」影片，經查為韓國YouTuber「BOSS J」赤裸上身，載著一名比基尼妹，兩人在雨中的城市中行駛。對此，當地警方已介入調查，BOSS J的行為已涉嫌觸犯「輕犯罪」，恐被處以10萬韓圓（約2305元新台幣）以下的罰款。

BOSS J日前上傳兩段影片，都是他赤裸上身，載著一名比基尼女子的騎車畫面，兩段影片不同的是，後座女子的比基尼泳衣從白色轉為紅色。此外，BOSS J行駛期間也向許多人招手，兩人露出開心的表情。

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▲▼BOSS J的影片引起網友討論。

影片曝光後，網友紛紛針對男女的穿著進行討論。據韓國媒體報導，女子為BOSS J的網美朋友，兩人為了拍影片上傳到YouTube及抖音，才會多次穿著泳衣在街頭行駛。

BOSS J表示，他有30多年的騎車經驗，拍攝影片的目的是展現自由自在騎車的模樣，希望民眾可以把影片當作是表演，且他已將車速控制在時速20至30公里，絕對有注意安全。

據悉，目前韓國警方已介入調查，BOSS J可能因涉嫌觸犯「輕犯罪」，被處以10萬韓圓（約2305元新台幣）以下的罰款。

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