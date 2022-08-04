YouTuber老高「訂閱數驚人曝光」　播放破13億次！網看傻：最頂了

▲老高與小茉堪稱吸金夫妻檔。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



網搜小組／劉維榛報導

以幽默口吻講述世界趣聞、懸案的YouTuber老高，如今訂閱人數逼近500萬。對此，有鄉民驚嘆直呼，「這訂閱人數，發一部片能進帳100萬台幣嗎？」過去就有網紅分析老高收入，以10億次播放量來算，至少能進帳200萬美元，而目前播放量已破13億，讓網友直呼「500萬訂閱，基本上是海外華人加台灣人最頂！」

老高先前的影片也常以外星人、都市傳說作為主題，雖然部分事件未經證實，但其敘事方式總能讓粉絲聽得津津有味。而夫妻倆的頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」自2018年5月開始經營，短短4年人氣竄升，總觀看數已超過13億次。

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對此，有網友在PTT驚呼，「嚇死人了～剛剛發現老高又打開訂閱人數了，已經來到498萬！應該是YT純講中文最多訂閱的了吧？這訂閱人數，發一部片能進帳100萬台幣嗎？」

▲網友們對小茉真實年紀也討論熱烈！（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

底下網友也瞪大眼回應，「500萬訂閱，基本上是海外華人加台灣人最頂」、「這等級的工商一部影片都是百萬起跳，但老高好像沒在接工商，可能光付費會員就賺爛了」、「還不是靠小茉」、「已經很多人公開了，大約1:20，自己算」。

不過有粉絲卻抱怨，「近期的影片真的無聊」、「就沒東西可以講了，連後室這種都拿來講」、「最近是很無聊吧，但看到有出片還是會耐著性子看完」、「就是一本正經講幹話的頻道，參雜真實」、「就是講故事的頻道啊，我累了時候都去聽聽到睡著」。

▲頻道訂閱數已逼近500萬。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



事實上，經營YouTube並非老高的正職，且他曾自曝，正職薪水比網紅收入來得高，如今兩人頻道又竄升到499萬，到底收入多驚人？本站曾報導，YouTuber郭煒分析，每1000個YouTube觀看量，約有2美元收入，換算下來，老高光是10億次播放量，至少能進帳200萬美元（新台幣5600萬元，此為2月的匯率）。

不僅如此，郭煒2月時，另找來一名同樣高訂閱、粉絲數與老高相近的YouTuber「Graham Stephan」做收入比較。Graham Stephan影片總播放量僅有老高的1/3，但收入就有500萬美元（約1.6億元新台幣，此為2月的匯率）。

礙於YouTube官方可收30%的收入，剩下70%才歸網紅所有，郭煒以此推算，「（老高）收入只能比Graham高，不會比他少」，保守估計，老高3年總收入約有1000萬美元（約新台幣2.8億元，此為2月的匯率）。