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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中評黃珊珊「脾氣大」：不接電話還要寫臉書罵他

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（8日）晚接受三立「新台灣加油」節目專訪表示，國民黨台北市長蔣萬安是「溫文儒雅的年輕人」，但是這樣講他又不高興；台北市副市長黃珊珊「脾氣可能比較大」，以前在防疫時自己打電話給黃珊珊，黃就不接，還要寫臉書罵自己，讓人覺得很奇怪。

陳時中今晚接受電視政論節目專訪，分別評論對手蔣萬安、黃珊珊和台北市長柯文哲，他表示，蔣萬安是一個「溫文儒雅的年輕人」，他選舉的人設應該要設定這樣子，然後做理性的辯論比較好，但是他講蔣萬安溫文儒雅，或者因為他講好像那個人設有一些改變，蔣萬安又覺得不高興。

對於柯文哲，陳時中表示，8年前柯P新政是豪氣千雲，可是今天突然就變成一個失敗主義，「為什麼這8年這個台北市長對他挫折這麼大？這我就難以理解」，他說，他肯定柯P新政的政見，而且也投給他一票。

陳時中話鋒一轉又談到黃珊珊說，「黃珊珊有時候，她脾氣可能比較大吧，所以以前我在防疫的時候，打電話給她，她就不接，還要寫臉書罵我，我也是覺得很奇怪」。陳直言，自己當指揮官，他覺得有事，不管是要拜託黃珊珊，或是支援黃珊珊，「她不接就算了對不對，為什麼一定要寫臉書？」

不過，陳時中也說，黃珊珊在做副市長任內倒是跑的滿勤快的，對各種事務也是滿勤快在做，相信她做了這麼久的市議員，對市政的熟稔度應該是會比自己好，不過，有的人瞭解得比較深，不一定做得比較好，因為做事情無法每樣都比別人厲害，他得承認很多人比自己厲害，所以就要跟很多人請教，知人善任，待人以誠，這是領導者最重要的地方，大家互相肝膽相照，然後能夠替市政做一些事情。

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