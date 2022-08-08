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影／鍾東錦大秀客家山歌　民眾驚呼：被政治耽誤的客家歌手

▲▼鍾東錦唱客家山歌，被認為是被政治耽誤的客家歌手。（圖／鍾東錦提供）

▲鍾東錦唱客家山歌，被認為是被政治耽誤的客家歌手。（圖／鍾東錦提供）

記者陶本和／台北報導

苗栗縣長參選人鍾東錦近日與苗栗縣長徐耀昌一同前往苗北藝文中心，參與2022「山城鄉音迎好客」苗栗客家歌手演唱會。特別的是，鍾東錦還當場秀了一首客家山歌，讓客家鄉親驚嘆表示，真是太好聽了，「簡直就是被政治耽誤的客家歌手」。

苗栗縣長徐耀昌為了傳承客家文化，5年前開始舉辦專屬客家歌手的演唱會，今年更邀請獲得2019金曲獎「最佳客語歌手獎」楊淑喻（吉那）、2022金曲獎最佳歌手入圍的謝宇威以及年輕人喜愛的嘻哈繞舌YAPPY等多組客家歌手演出。

本次活動，鍾東錦也以特別來賓身分獲邀參加，主辦單位得知鍾東錦議長的客家歌喉，因此請他當場秀了一首客家山歌，一開口就令人驚艷，搭配現場樂團演出，連大漢之音主持人DJ YIN都表示，說學逗唱樣樣來，實在「太會唱了」，台下觀眾更是抱以熱烈掌聲。

鍾東錦表示，父親原本是南庄鄉的礦工，但空閒之餘，還會隨著戲班前往各地廟會演出，透過唱戲賺取外快，小時候自己跟在父親身邊耳濡目染，自然而然就喜歡上客家山歌的純樸，平常有時間也會哼唱幾句。

鍾東錦說，最近幾年發現，客家語言逐漸式微，但就兩岸而言，保存客家文化最完整的地方還是在台灣，而台灣最優質的客家文化，就是在苗栗縣，這都要歸功於縣長徐耀昌的堅持與努力。

 

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