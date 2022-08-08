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爭搶年輕人票源　徐景文88節Podcast開播首集「大時鐘」聽中壢

▲爭搶年輕人票源，徐景文88節Podcast開播聽中壢

▲徐景文88節Podcast開播首集「大時鐘」聽中壢。（圖／徐景文服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員選戰激烈，為爭取年輕人票源，中壢區市議員徐景文採用「網路電台Podcast」隨選隨聽特點，於父親節推出「景文ê Radio：隨身聽中壢」，首集開播中壢人共同記憶的「中壢大時鐘」，期用聲音陪伴市民朋友打開耳朵、探索中壢大小事，深化年輕網路世代對中壢的在地認同。

▲爭搶年輕人票源，徐景文88節Podcast開播聽中壢

▲日治時代大時鐘攤商運動場的老照片。（圖／桃園藝文陣線理事杜彥穎提供）

民進黨籍的中壢區市議員徐景文說，長久以來，有感中壢不能欠缺的是傳承與願景，身為二個孩子爸爸的他，疫情期間發現孩子常利用Podcast 學習大小事，因此啟發他製作可以隨身聽中壢的Podcast 頻道。

▲爭搶年輕人票源，徐景文88節Podcast開播聽中壢

▲中壢大時鐘。（圖／徐景文服務處提供）

「隨身聽中壢」首集，徐景文化身為中壢故事說書人，邀三位來賓暢聊「中壢大時鐘」。有家族三代都在大時鐘開業的阿民便當店老闆正嵐哥，「記憶拾光-『拆．解大時鐘』策展團隊杜彥穎，和新中壢人喵喵，用聲音共同復刻第一市場曾有的濃濃人情味和歷史。

▲爭搶年輕人票源，徐景文88節Podcast開播聽中壢

▲第一市場內阿民哥自助餐。（圖／桃園藝文陣線理事杜彥穎提供）

位在中壢火車站週邊的第一公有零售市場的中壢「大時鐘」，早年吸引許多民眾前往遊逛、消費，也是情侶約會、朋友相約的地標，是老中壢人的共同回憶。徐景文於「隨身聽中壢」Podcast 說：日據時代就設立的中壢第一公有零售市場（第一市場）全盛時期有「中壢的西門町」之稱。是桃園南區最大、最集中的市場，更是老中壢三寶「酥糖、牛肉麵、鐮刀」的重要發展地。

▲爭搶年輕人票源，徐景文88節Podcast開播聽中壢

徐景文選擇以Podcast 搶攻"聲"量，展現其年輕、創新的特質，更在節目的「市民 Pod Pod 講」單元廣邀不同世代的市民朋友進行交流，共待把市民期許化為可執行的政見。目前暫定每二週更新，後續還針對中壢的美食、文創、教育、創業等多項議題，與不同世代的市民共同發聲。

「景文ê Radio：隨身聽中壢」第一集已在 Apple、Spotify、Firstory、KKBOX 等各大影音平台上線，搜尋「徐景文 隨身聽中壢 」即可收聽。

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