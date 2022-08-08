比例翻倍！羅一鈞：北部BA.5達10%「會再增加取代BA.2」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公佈一週BA.5定序結果，上週共驗出9例本土病例，其中2起為家庭群聚。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週我國BA.5佔所有病例約2%，本週已經達5%「有翻倍情形」，北部更高達10%，雖然比例還是偏低，但從國外趨勢來看，會逐漸增加到取代主流BA.2，但個案大多為輕症，估計重症率可能與BA.2差不多。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增81例BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土個案及72例境外移入。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例、另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

指揮中心說明，今日新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均位於北部，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。

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目前本土BA.5累計23例，有11起為社區感染，全是家庭群聚，多數分佈於北部，也尚未找到感染源。

▲指揮中心8/8公布本土新增9例BA.5個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心再公布過去一周邊境攔截72例BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）