死亡+26！今增1萬5206例本土「創百日新低」　另增206例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增1萬5206確診病例，為間隔100天以來最低，另增206例境外移入；確診個案中另增26例死亡。指揮中心另公布一周BA.5採檢結果，新增9例本土個案，分別分佈於台北市、新北市、桃園市，其中有2起為家庭群聚，另外5起都是散發感染。

指揮中心表示，今日新增之15,206例本土病例，7,098例男性，8,094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,847例)，臺中市(1,850例)，桃園市(1,693例)，臺北市(1,500例)，高雄市(1,422例)，臺南市(1,147例)，彰化縣(705例)，新竹縣(495例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(417例)，屏東縣(396例)，新竹市(327例)，宜蘭縣(289例)，花蓮縣(288例)，南投縣(284例)，嘉義縣(282例)，基隆市(260例)，嘉義市(157例)，臺東縣(151例)，金門縣(132例)，澎湖縣(104例)，連江縣(3例)。

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▲指揮中心公布8/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，為105例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自越南(13例)、香港(5例)、泰國(3例)、中國(2例)、美國、澳大利亞、德國及菲律賓(各1例)移入，另179例感染國家調查中。入境日期介於今年7月9日至8月7日。

▲▼指揮中心8/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計15,156,105例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,394,918例排除)，其中4,754,268例確診，分別為21,960例境外移入，4,732,254例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,255例COVID-19死亡病例，其中9,240例本土，個案居住縣市分布為新北市2,008例、臺北市1,052例、臺中市919例、高雄市849例、臺南市724例、桃園市694例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣280例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣204例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。