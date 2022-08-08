快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市　再增2起家庭群聚

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公佈一週BA.5定序結果，上週共驗出9例，分別為4男5女，個案分佈於台北、新北、桃園3縣市，其中2起為家庭群聚。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土BA.5累計23例，估計全國BA.5佔比為5%，相較於上週2~3%略高，其中北部為10%，預計未來幾週還會繼續上升。

羅一鈞提到，上週本土BA.5病例年齡介於10歲至60多歲，分別為桃園市2例、新北市2例、台北市5例，台北、新北各有一起家庭群聚，其餘則為散發個案。

上週驗出的9名個案，發病日介於7/25~8/3，確診日介於7/27~8/3，共計匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，其餘安排採檢中。

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今日另增72例BA.5境外移入，截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例、另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

▲指揮中心8/8公布本土新增9例BA.5個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心再公布過去一周邊境攔截72例BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

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