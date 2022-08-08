父親節抽抽樂！人夫見最強小三「送5字大獎」怕爆　全場笑噴

▲最強小三送的父親節禮物，讓他開玩笑直呼頭很痛。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

小三居然威脅他！有人夫今（8）日收到「最強小三」的紙條，結果打開一看，短短5個字讓人夫看呆，「我現在不敢給我老婆知道，我有一個這麼大的禮物！」忍不住向廣大網友求救，並用hashtag直呼「#這算是大獎嗎」、「#我現在頭好痛」。真相一出，網友們卻都笑翻，「果然厲害！心機很重啊！」

這位人夫在臉書「●【爆廢公社】●」貼出照片，說今天父親節，「我女兒第一次說要送我父親節禮物！而且是抽獎」，原本他又驚又喜，結果一打開抽到的紙條，簡潔有力的5個字「ㄍㄣ（跟）我媽分手」讓他怕爆，「我抽到的禮物是要跟我老婆分手耶！我該不該接受這個禮物呢？」

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▲人夫抽到女兒「ㄍㄣ我媽分手」的紙條。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

原PO直呼，他根本不敢讓老婆知道有一份「這麼大的禮物」，但晚上一定會被問有沒有收到什麼，這讓人夫忍不住求救，「我該怎麼辦？請網友教教我該怎麼辦？」照片一出，底下的人都笑到不行，「一定要實現小情人的願望！」「直接給孩子的娘看看禮物。」「真的是頭獎，作夢都會笑齁！連結局都幫你想好了，最後還畫一張大頭照給你。」

還有眼尖網友發現「前世情人」的小心機，「上輩子的情人果然厲害！心機很重啊！連卡片都沒有畫媽媽！給你一個衷心建議……再補一個帶把的，就安全了。」

▲芭比Q了！太座已經看到了！（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

意想不到的是，人夫求救不到40分鐘，老婆就現身留言處，「不用問……我已經看到了」，讓網友再度笑噴。原PO則是趕緊留言澄清，「這是妳女兒的傑作，跟我無關」，也馬上自請處分，「我覺得我晚上應該要上繳私房錢才能消火了。」