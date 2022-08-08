蔡英文父親節向國軍弟兄致敬　「共軍演習仍堅守崗位捍衛家園」

▲在共軍大規模軍演之際，適逢88父親節，總統蔡英文發文向國軍弟兄致敬。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台讓對岸跳腳，並持續在台海周邊大規模軍演。今天適逢88父親節，總統蔡英文在臉書表示，很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守崗位，捍衛家園，確保全體國人的安全，「我要對各位的付出，致上最高的敬意」。

蔡英文表示，今天是父親節，感謝所有辛苦的父親，祝各位父親節快樂。她說，從上週開始，中國持續在台海周邊進行軍事演習，甚至還宣布將在多個鄰近海域實施長時間的軍演，但面對這些威脅，台灣的國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密掌握台海周邊軍事情況。

蔡英文說，台灣有很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守崗位，捍衛家園，確保全體國人的安全，「我要對各位的付出，致上最高的敬意」。

此外，蔡英文也說，身處各行各業的父親們，不論是身為消防員的爸爸、身為警察的爸爸等，此刻也都在自己的崗位上全力以赴，努力工作，感謝大家支撐起整個家庭，也守護全體國人的安全及健康，更讓整個社會不斷穩定向前邁進。她也提醒，在外打拚的遊子也一定要記得打電話回家，和爸爸說一聲「父親節快樂」。