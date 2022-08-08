人夫約小三摩鐵開房辯「買鴨肉冬粉」　法官查基地台打臉了

▲人妻發現老公約女同事摩鐵開房氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一位林姓人夫和公司張姓女同事過從甚密，兩人去年7月相約到小港一家汽車旅館開房3個小時，被正宮知道後，一怒告上法院。審理時，法官根據摩鐵附近的基地台通聯紀錄發現，人夫和小三當天都使用同一個基地台接收訊息，但人夫仍辯稱只是到摩鐵附近買鴨肉冬粉，但法官不信，認定兩人同處一室，已逾越一般男女交往之分際，判兩人應賠償正宮20萬元。

判決指出，林姓人夫和正宮結婚10年，育有1子1女，但卻和公司的張姓女同事密切往來，正宮在去年6月間發現兩人以Messenger互傳「愛你，又多了一個地方可以和你聊天ㄟ」、「我愛你」等曖昧訊息，到了7月初，又發現兩人傳汽車旅館的網站連結，討論「35種房型……＄800和900的差別只有房間大一點而已」，讓正宮懷疑兩人之間不單純。

果然，正宮發現兩人在去年7月18日下午1時50分許，共同入住小港區的一家汽車旅館，直到下午4時51分許才離去，正宮氣炸提告，像兩人求償100萬元。

法院審理時，人夫辯稱和張女是同事關係，但恪守男女交往分際，主張免賠。

法官調閱摩鐵的住房記錄後發現，張女當天的確有開車入住該家摩鐵，且在當天下午2時9秒曾收受簡訊，基地台位置就在摩鐵旁，而林姓人夫在當天下午4時52分37秒也曾收受簡訊，基地台位置也在同一個，此時距離張女自摩鐵退房僅約1分鐘，足見其2人足跡有所重疊。

對此，林姓人夫辯稱，當天下午4、5點左右，曾前往摩鐵附近的鴨肉冬粉購買餐點，可能是在該處收受簡訊，但說詞不被法官接受，還是認為兩人一起開房長達3小時之久，且汽車旅館具有高度隱密性，極便利男女間從事親密行為，因此認定兩人已逾越一般正常男女交往之分際，判應賠償正宮20萬元，全案可上訴。