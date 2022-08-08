夜市飆車險擦撞視障伯　駕駛嗆：他還看得到啦！結局鼻酸

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名女網友在臉書PO文感嘆，7日凌晨與朋友在士林夜市聊天、喝飲料，目睹一名卡車駕駛高速貼著一名視障阿伯的身邊呼嘯而過，還好她立即反應過來並伸手拉了阿伯一把才沒有釀禍，全程不到3秒鐘，結果駕駛停下來的第一句話竟然是「他（指視障阿伯）還看得到啦」，讓她和其他目擊路人超級傻眼。

▲原PO在士林夜市目睹一名年輕駕駛開快車，差點撞上視障阿伯。圖為士林夜市。（資料照／記者李毓康攝）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，7日凌晨和朋友在士林夜市聊天、喝飲料，街道上迎面走來一名拿著手杖的視障阿伯，對方還穿著某按摩店的制服，就在這個時候，她背後的方向傳來一陣速度很快、很像大卡車的聲音，駕駛速度飛快，幾乎是貼著阿伯的身體側面「以摩擦的方式」開過，完全沒有減速，「我下意識馬上跳過去，把老伯伯一把抓過來，這反應不超過3秒鐘，而老伯伯、我、我朋友、零星的路人，我們都嚇壞了。」

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幸好阿伯沒有被卡車的後照鏡撞到，但更令大家傻眼的是，年輕駕駛停下來的第一句話竟然是「他還看得到啦」；此話一出，不僅阿伯很生氣，旁人也覺得很扯，阿伯一邊說「我怎麼會看得到，你為什麼要這樣」，一邊揮動手杖，其中一下剛好打中車身，駕駛一度還想下車算帳。原PO說，當下因為擔心阿伯會有麻煩，於是要求駕駛先離開，「結果他真的沒下車又高速離去，留下我們一群錯愕的路人。」

阿伯一直站在原地對著漆黑的夜空大喊，「為什麼要這樣」、「我真的看不到」，後來經過其他好心路人安慰，阿伯的情緒才慢慢平復並離開現場。原PO坦言，當時覺得很後悔，應該拍下卡車的車牌並報警，畢竟不論阿伯是否看得到，駕駛都不應該這樣開車，「下一次他下班還會不會遇到這樣的人，會不會再遭遇這樣的危險？我的眼眶濕了，零食跟飲料頓時也沒那麼好吃了，8月的夜也能冷到心裡，夜裡安靜的士林夜市襯托了老先生的吶喊，而我即使到家了也收拾不了心情。這位年輕人，你的行為讓我知道，台灣最美的風景並不是人。」

文章公開之後，大多數網友都覺得駕駛的行為太誇張，並支持報警，「應該要報警，也許（附近）有監視器拍到車牌，開車這種素質真的很可惡」；也有不少網友留言安慰原PO不要太過自責，畢竟若沒有她出手幫助，阿伯可能會受到更多傷害，「謝謝妳出手拉阿伯一把」、「超級心疼那位視障老伯伯，他說的話讓我好難過」、「謝謝妳的善良，挺身而出不是一件容易的事」。