不敵疫情！樂尼尼餐廳全面歇業　未依約撤櫃判賠桃園統領303萬

▲樂尼尼餐飲集團旗下位於台中大坑的店面，2021年6月同步停業。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者黃哲民／台北報導

以義式餐點起家的樂尼尼集團，去年6月受新冠肺炎疫情嚴峻影響而歇業，集團向桃園統領百貨租用的櫃位因而人去樓空，統領主張樂尼尼沒依約提前1年以書面終止租約，且棄置廚具設備沒將現場回復原狀，提告求償547萬餘元，台北地院審理認為樂尼尼並非惡意倒閉，統領也迅速找到廠商承租減少損失，判樂尼尼須賠償303萬餘元，可上訴。

「樂尼尼」集團成立於2015年，旗下共經營「樂尼尼義式餐廳」、「夏部火鍋」與「賣飯食」3個品牌，全國共有14家店面，本案櫃位位於桃園市桃園區中正路的統領廣場6樓，面積為104坪，樂尼尼2018年簽約承租、經營樂尼尼義式餐廳，從同年9月15日起至2023年9月14日止，為期5年，月租金分階段訂為25萬元到30萬元。

▲樂尼尼餐飲集團2021年6月宣布全面歇業聲明稿。（資料照／取自樂尼尼臉書）

去年（2021年）5月間，國內新冠肺炎確診數突然激增、疫情嚴峻而進入三級警戒，樂尼尼同年6月9日宣布，受疫情衝擊和股東涉嫌掏空公司的雙面衝擊，從同月1日起全面歇業，將遣散員工、協助轉介到其他餐飲業，樂尼尼並於歇業當天發函通知桃園統領「樂尼尼統領店，因疫情影響嚴峻，自（民國）110年6月1日起停止營業」。

統領回函要求樂尼尼恢復現場營運未果，認為樂尼尼違反雙方所訂租約，包括樂尼尼可提前終止租約，但必須於1年前以書面通知，否則要付清當年度剩餘月份租金，外加6個月最高租金做賠償、1個月最高租金當違約金。

統領並指控樂尼尼將餐廳廚具等設備棄置現場，額外增加拆除裝潢清運廢棄物的費用高達143萬餘元，因此提告要求樂尼尼賠償共547萬餘元，並要求曾任樂尼尼行銷總監的林姓男子，要以租約連帶保證人身分連帶賠償。

樂尼尼主張受到疫情打擊、禁止餐廳內用造成龐大財務壓力而歇業，不該再被強收高額賠償與違約金，至於留存櫃位現場的設備器材還有超過500萬元殘值，應可抵銷該給統領的賠償。林男強調，離職後就沒參與雙方簽約，卻被擅自蓋印擔任連帶保證人，請求免賠。

法官審理認定，樂尼尼應賠償2021年歇業後剩餘月份租金損失含稅共194萬餘元，以及回復櫃位原狀的工程費用143萬餘元，法官指出，雙方租約明定樂尼尼留存現場物品，任由統領當成「廢棄物」處理，不該主張還有殘值。

不過法官認為去年5月，中央流行疫情指揮中心發布三級警戒，確實是我國疫情最嚴峻時期，當時餐飲場所被要求遵守實聯制、社交距離與隔板等防疫措施，若做不到就須外帶，餐飲服務業營收普遍減少，樂尼尼受此衝擊，並非惡意倒閉，不應被完全歸責。

法官並指桃園統領在2021年12月，就找到新的廠商接手承租櫃位，已減少損失，據此將統領求償的300多萬元租金賠償及違約金，各酌減至60萬元與0元，再扣除樂尼尼留存的履約保證金、貨款等，判樂尼尼應賠償303萬餘元，至於林男與本案租約無關，獲判免賠，全案可上訴。