林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司一張照片踩雷　判賠141萬

▲林依晨出道20多年幾乎沒有負面新聞，被譽為「0負評女神」。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

被譽為「0負評女神」的藝人林依晨，前年為一家服飾品牌拍攝代言廣告，但廣告公司使用已被告知「不要使用的」照片，還將林依晨照片與品牌前代言人廣告內容一併呈現，踩到「禁搭便車」的紅線，林依晨的經紀公司果斷終止代言合約，並向廣告公司索討拍照酬勞及1000萬元違約金，台北地院審理後，判廣告公司應賠141萬餘元，可上訴。

林依晨於2001年讀大學時出道，進入演藝圈拍攝第一部電視劇《十八歲的約定》走紅，20多年來因為形象良好、幾乎沒有負面新聞，被粉絲與媒體譽為「0負評女神」，林依晨2014年出閣，去年（2021年）10月在自己39歲生日前夕，生下婚後第一個小孩，是個女娃。

本案是林依晨在懷孕前所接的代言工作，由她所屬的經紀公司「周子娛樂」於前年（2020年）12月7日，和詮勢廣告公司簽約，要替某家服飾品牌代言一年，並須拍攝穿搭照片，要放在品牌官網及社群媒體官方帳號打廣告，林依晨在簽約隔天就配合拍攝一整天。

不過廣告公司在2天後，就被經紀公司抓包發現在服飾品牌的IG帳號頁面，違約使用已被明確告知「不要使用的」照片，並在品牌官網上，把林依晨依約所拍照片，和品牌前代言人所拍照片放在同一個廣告裡，又未經同意，將林依晨的照片擅自加註文字後，PO到服飾品牌的臉書粉絲團等處。

經紀公司主張，明白表達「不要使用的」照片，代表「一定是有原因的」，且本案合約明訂廣告公司須保證林依晨是唯一代言人，不能將林依晨照片跟前代言人或其他藝人、小模放在同一廣告，也不准合成，廣告公司卻違約，踩到「禁搭便車」的紅線，而把林依晨照片擅自加註文字後製，也令經紀公司無法接受。

經紀公司批廣告公司推諉狡辯，所以簽約短短7天，就在同月14日寄存證信函給廣告公司終止代言合約，並索討拍片酬勞及1000萬元懲罰性違約金，雙方談不攏，經紀公司提告求償，把懲罰性違約金減為500萬元，外加含稅的拍片酬勞111萬餘元。

廣告公司抗辯林依晨僅拍攝一天，計算酬勞為88萬餘元，沒高於廣告公司預付的142萬元定金，不應再索討，廣告公司更否認故意違約，自認沒造成林依晨負面形象，主張不必賠償違約金。

法官審理認為廣告公司確實在服飾品牌的IG帳號，誤用一張已被經紀公司明確告知「不要使用的」照片，而唯一代言「禁搭便車」、照片後製PO網須先取得經紀公司同意，也是雙方白紙黑字約定，廣告公司既然已藉由林依晨的照片與個人知名度提升品牌效果，出現違約行為，就應負擔違約金。

不過法官認為雙方合約所定懲罰性違約金，對本案情節而言確實太高，何況本件代言合約總價僅630萬元，加上違約內容沒影響林依晨形象，因此酌減違約金為30萬元，連同林依晨拍片酬勞含稅111萬8250元，判廣告公司應賠償共141萬8250元，可上訴。