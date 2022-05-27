台南義式餐廳暗夜起火濃煙狂竄　樓上成大租屋學生驚險逃生

記者林悅／台南報導

▲台南市東區大學路22巷內1間義式餐廳，27日凌晨發生火警，消防人員破門布水線搶救，火速迅速撲滅，廚房被燒燬，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



台南市東區大學路22巷內1間義式餐廳，27日凌晨2時19分許發生火警，消防局據報出動15車37人前往搶救，消防人員一方面破門布水線搶救，一方面忙於疏散民眾，住在火場上方的成大租屋學生，受不了濃煙，紛紛急忙下樓逃生，火勢約30分鐘內撲滅，但該餐廳廚房被燒燬，幸無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於27日晨2時19分許據報，台南市東區大學路22巷內發生火警，由於起火地點位於東區成功大學附近，人口十分密集，消防局不敢大意，馬上出動東門等消防分隊等15部各式消防車及人員37人前往搶救。

東門分隊車組到場發現起火的是1間義式餐廳，該餐廳已打烊，現場冒出火舌及濃煙，消防人員馬上破壞鐵捲門布水線進入搶救滅火，一方面因濃煙上竄，消防人員也忙於疏散住在火場上方大樓住戶，紛紛逃離到一樓外面，其中有多位租住該處的成大學生，也帶著隨身重要物品逃離。

在消防人員全力水搶救下，火勢於凌晨2時38分許控制，42分火勢撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，幸好無人員傷亡。初步勘查火場，現場廚房燃燒，面積10平方公尺，無安裝住警器。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。