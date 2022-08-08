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加錯油！柴油車誤加95害當場拋錨　他怒告全國加油站結果曝

▲▼全國加油站新竹公道路站。（圖／翻攝自Google Maps）

▲全國加油站新竹公道路站去年8月發生員工加錯油事件。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林冠吟／台北報導

一名長期從新竹往返新北上班的男子，去年8月在準備上班的途中，將限加柴油的車輛開往全國加油站加油，未料加油站工作人員卻誤加95無鉛汽油，造成車輛當場毀損無法發動，事後男子因車輛需報修緣故，僅能以高鐵、計程車等代步，怒對全國加油站提告求償27萬餘元。新店簡易庭審理後，判全國加油站須賠償男子8萬3500元。

判決書指出，一名家住新竹但每天往返新北通勤上班的男子，去年8月在上班途中，將限加柴油的車輛開往全國加油站加油，不料卻被工作人員加錯油，限加柴油的車輛被工作人員誤加成95無鉛汽油，當場導致車輛受損無法發動，只好緊急向拖吊車業者求助，將車輛送往維修。

事後，男子也因此次加錯油事件，除須支付1500元的拖吊費、車輛維修費23萬餘元外，還因車輛送修，這段期間仍需持續往返新北與竹市上班，10多日間只能搭乘高鐵與計程車等代步，至少再額外支出近4萬元，怒對全國加油站提告求償27萬餘元。

庭審時，全國加油站也坦承確實有加錯油情形，不過男子的車輛事後經技師清理油箱、更換柴油濾清器等檢修與測試後，車輛已恢復正常運作，並無其他相關零件損壞，僅願賠償4367元的維修費。

全國加油站也指出，加錯油造成車輛拋錨的當下，他們也願意向男子支付拖吊費與交通費，是男子自己不願意接受這樣的維修方式，拒絕交車，更單方面執意要求維修單位按照他的指示更新相關零件，修理費用因此高達25萬餘元，強調這並不是回復原狀之必要費用，是因為男子自己不相信專業車廠的檢修結果，而惡意拒絕交車。

新店簡易庭審理後發現，男子所開的車輛加油孔標，有明確標示「限用超級柴油」等字眼，而全國加油站員工也確實因疏忽而誤將95無鉛汽油加入，進而導致男子車輛損壞。

法官指出，當事員工在正式任職前都受有職前訓練，卻因未能注意男子車輛限加超級柴油而發生加錯油的情形，認定加油站員工確實有過失，不過男子身為車輛使用人，也應注意車輛適用油品，卻能注意而未注意，也有部分過失責任。而全國加油站身為員工的雇用人，對於員工過失行為，卻未證明在選任員工與監督員工中有相關作為，已盡注意之責卻仍不免發生損害，從而認定男子求償有據。

但法官也勘驗相關車輛檢修報告與技師之相關證詞後，恆以折舊後之相關費用，認為全國加油站在此次費用中的維修費，須賠償男子5萬4000元，加上拖吊費用與代步車費用2萬9500元來看，判全國加油站須賠償男子8萬3500元為適當。全案仍可上訴。

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