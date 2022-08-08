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「鎖台軍演」釋1危險訊號！　專家：大規模演習恐成新常態

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲ 解放軍在台灣周圍進行實彈演習。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西訪台激怒中國，中共解放軍4日起在台灣周圍展開大規模實彈演習，讓外界意識到北京可能如何對鄰國採取軍事行動。中國同時祭出經濟制裁，加大在國際上孤立台灣的力道，專家指出，這將永久改變台海現狀。《法新社》分析指出，此次軍演釋放一項危險訊息，即北京已有能力封鎖所有進出台灣的船隻和飛機，且大規模軍演恐怕成為台灣新常態。

中國能否封鎖台灣？

共軍首度在台灣東側軍演，而這對補給台灣軍隊及美國可能的增援部隊來說是重要戰略區域。這是個不祥之兆，代表北京如今可以封鎖整座島嶼，並阻止任何商業或軍用船隻及飛機進出。分析人士長久以來都猜測，一旦發生奪台戰爭，這將是中國首選戰略之一。

加州美國海軍研究生院（US Naval Postgraduate School）安全學者杜孟新（Christopher Twomey）指出，「這場危機表明，北京有能力隨意重複並加強類似反應，但維持（封鎖）的代價高昂」，對中國聲譽和軍事成本都是。

中國眼下面臨的經濟困境表明，他們不太可能冒險中斷台灣海峽這條世界上最繁忙的航道之一，至少目前是如此。

中國軍隊是否做好作戰準備？

中國迅速擴張並現代化空中、太空及海上力量，目的是將力量投射到全球，縮小與美軍的差距。五角大廈指出，中國軍力仍遠遠落後美國，但目標是在2027年有能力克服所有收復台灣的阻力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）分析，圍台軍演讓主導這次演習的解放軍東部戰區司令部面臨考驗，也表明自上次台海危機以來，解放軍改革取得巨大進展，顯示出中國有能力吸納或掌握更大範圍戰力，「至少他們投入的有形資產及完成這種規模演習的能力，確實表明其能力較1990年代加強許多。」

▲▼中國1996年與2022年軍演範圍對比圖。（組圖／翻攝自推特、ETtoday視覺中心／林宜潔製作）

▲ 中國1996年與2022年軍演範圍對比圖。（組圖／翻攝自推特、ETtoday視覺中心／林宜潔製作）

兩岸關係有何變化？

台灣人長期生活在入侵可能性之下，但中國一世代以來最強硬的統治者習近平使威脅加劇。

中國目前抵制台灣水果和魚類產品，在經濟上傷害台灣。分析人士表示，這是為了削弱主要選民對獨立派政府支持。但也有分析指出，中國的目標是將軍事及經濟措施維持在引爆戰爭的臨界點之下，以避免和美國直接對抗。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說明，「我認為不太可能出現長期緊張局勢。但一場重大危機一定會影響航運、保險費率、貿易路線和供應鏈。」

大規模軍演成台灣新常態？

許瑞麟認為，台灣可能被迫習慣類似的共軍演習，「在靠近台灣本島的區域舉行演習將成為新常態……這次開創了解放軍舉行這類演習的新先例。我們正目睹軍演的標準被提高到另一個層次，未來將以這個規模及強度進行。」

兩岸過去大致遵守台海中線，中國在局勢較緊張的時期會派軍艦或戰機越過。但許瑞麟指出，裴洛西訪台給了他們聲稱未來可合法在中線以東演習的藉口和理由，完全不給予應有的尊重。

▲▼裴洛西、習近平。（圖／路透）

▲ 裴洛西不畏威脅訪台，北京隨機宣布展開軍演。（圖／路透）

美中關係何去何從？

美中關係因台灣問題急劇惡化，中國宣布終止和美國在氣候變遷及國防等關鍵領域的合作，華府譴責此舉不負責任；中國也宣布制裁裴洛西，以回應她「惡毒且挑釁」的行為。

北京國際軍事行動法研究中心主任田士臣向中國官媒《環球時報》指出，中美溝通中斷增加衝突風險，但全盤歸咎於美國，「中美兩軍之間所有溝通渠道目前都已中斷，增加誤解及意外事件的可能性，這都是美國的責任。」

葛來儀則表示，「美中關係目前處於一個非常低的點，希望兩國政府能找到前進的道路，討論雙方的紅線及憂慮，防止關係繼續惡化。」

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