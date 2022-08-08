籲拜登政府進一步挺台　美議員：台灣對美國經濟至關重要

▲ 裴洛西來台會晤總統蔡英文。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

時值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後、美中緊張關係升溫之際，兩名美國聯邦參議員今天敦促拜登政府進一步支持台灣和烏克蘭。

南卡羅來納州共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）和康乃狄克州民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中支持裴洛西訪問台灣，並將烏克蘭與台灣這兩個外交政策議題綁在一起。他們警告，隨著俄烏戰爭即將進入第6個月，中國正在關注美國如何繼續應對俄羅斯對烏克蘭的攻擊。

美國政治新聞媒體Politico報導，劍指中國的葛蘭姆正在推動國會通過獲兩黨支持的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），這項法案旨在經濟和軍事方面支持台灣。

葛蘭姆談及裴洛西訪台一事時說：「她應該訪問台灣，我很高興她去了。如果她沒這麼做，我們會向烏克蘭和俄羅斯傳遞出何種信號？由此可見一件事足以影響另一件事。」

葛蘭姆還說：「為何各界必須重視台灣？因為冰箱、汽車等產品所需的高階晶片有90%仰賴台灣生產，怎麼能讓中國共產黨持有整個市場？我們必須讓供應鏈脫離中國，所以台灣在經濟方面對我國至關重要。」

他說：「上一個試圖重繪歐洲地圖的人是希特勒（Adolf Hitler），讓美國陷入一場大戰。在2022年的歐洲土地戰爭中，烏克蘭將在我們的幫助下獲勝。所以我希望中國明白，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）嚴重誤判情勢。」

▲ 葛瑞姆4月率跨黨派國會代表團來台訪問。（圖／達志影像／美聯社）

葛蘭姆說：「這場（俄烏）戰爭打了將近6個月，烏克蘭血流成河卻仍不屈不撓。北約（NATO）規模變得更大，而非縮小。國際刑事法院（ICC）正在調查蒲亭與他的親信，只要他們是恐怖主義頭號支持者，我們就會掐住俄國經濟命脈。若想得到跟蒲亭一樣的下場，試著入侵台灣吧，他們會戰到最後一刻。」

他補充說：「正確的回應是反擊霸凌者，而不是畏縮。」

在裴洛西訪台後，中共在台灣周邊發動一連串軍事演習，布魯門塔說這是「霸凌和咆哮」。

白宮對國會兩黨要求在美台政策上採取更積極立場一直抱持謹慎態度，並疏通國會不要冒進，因為擔心相關立法可能影響華府向北京承諾奉行的「一個中國」政策。

俄羅斯入侵烏克蘭促使民主黨和共和黨重新評估美國在台灣問題上的「戰略模糊」政策；華府自1970年代與北京建立外交關係以來，與台灣的官方關係一直很尷尬。

布魯門塔說：「中國正在關注我們在烏克蘭的所作所為。這就是為什麼我們必須提供更多高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），以幫助烏克蘭在下個月的反攻中取得成功。」他也呼籲採取行動，將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家，對克里姆林宮實施更多制裁，並向烏克蘭提供額外的人道援助。

▲ 解放軍連日舉行鎖台軍演。（圖／CFP）

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）受訪時，也附和這項觀點。他說，中國已經看到俄羅斯在烏克蘭艱難作戰，中國武力犯台並非無可避免。

范霍倫說：「我們必須幫助台灣儘可能讓中國難以進犯，我們也一直透過向台灣提供軍事援助來達成這項目標。」「我們必須持續這樣做，讓台灣成為豪豬（難以被奪取和控制），好讓中國將矛頭對準台灣時，會意識到這將是場地獄般的戰鬥，而不是一場可以輕鬆獲勝的戰事。」

隨裴洛西訪台的眾議員米克斯（Gregory Meeks）為這趟行程提出辯護，說他不會讓中國領導人決定美國國會議員可以造訪何處。

米克斯在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說道：「我們會支持我們的朋友、我們的夥伴和盟友。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）