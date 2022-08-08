「中共機、艦從未進入我領空、海」　國軍搜獲272則認知作戰假訊息

▲國防部澄清此共軍與我海軍蘭陽艦對峙圖為假訊息。（圖／新華社）

記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍4日午起至7日中午進行「圍台」軍演，並於6日時發布一張逼近花蓮海岸線，與國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」對峙照，但國防部澄清是假訊息。對此，國軍8日再次澄清是假訊息，並強調這次中共機、艦從未進入我國領空跟領海。

國防部8日下午召開記者會，說明共軍實彈軍演一事。針對共機、艦此次有無進入我方24浬鄰接區內，距離台灣最近距離為何？國防部作計室次長葉國輝中將表示，中共機；艦從未進入我國領空跟領海，國軍因應敵情，也會派遣相關機艦來實施應處。

媒體進一步追問中共公布與「蘭陽號」對峙照是否為真，海軍司令部參謀長蔣正國中將表示，中共軍演期間不斷對我們實施認知作戰、散布假訊息，海軍對共艦動態做全程監控，這次軍演共艦覺無進入我領海內。

針對國軍認知作戰部分，政戰局副局長陳育琳少將指出，中共對我們的認知作戰，可分為軍演前跟軍演期間，也就是8/1至8/8中午12時止，一共搜獲272則；用內容分析，可區分為「營造五統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」三類，其中重點在擾亂軍民士氣部分，而國軍也適切查證反制。

陳育琳也指出，共軍對我認知作戰在8/4暴增至73則，高峰是8/5的87則，此次中共搭配軍事行動跟認知作戰，對我進行恫嚇跟心理恐嚇。

▼國軍搜獲272則共軍認知作戰。（圖／國防部提供）