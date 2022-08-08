導彈飛越台灣上空、累計203架次共機侵擾　第4次台海危機恫嚇一次看

▲共軍發射飛彈。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

為抗議美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國自4日午起至7日中午進行「圍台」軍演，點燃「第四次台海危機」；自裴洛西離台後至7日，不僅共機擾台架次數破單日紀錄，總計203架次，共軍也對台海周邊發射11枚東風系列彈道導彈，其中部分導彈飛越台北上空，引發國人討論與憂心。《東森新媒體ETtoday》整理近日共軍對台作為。

裴洛西返台前，中南海已多次警告必有反抗作為，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話時，習更警告美方玩火必自焚。裴洛西出訪後，官方公開行程並未納入台灣；正當外界以為她不訪台之際，他卻於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達松山機場，展開19小時的訪問。

北京對此氣憤，宣布4日起對台周邊六處海空域（後來增為7處），進行實彈射擊，其中部分演習範圍侵略我國領海；而在裴洛西離境當天，共軍就派遣27架次共機擾台，其中16架次蘇愷-30機、6架次殲-11機跨越海峽中線，此外當晚金防部也偵獲中共無人機掠過金門、北碇地區，於是射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為，這也是中共首次派遣無人機侵擾金門。

面對中共4日午起展開「圍台」軍演，國防部召開記者會，譴責中共意圖改變現狀、破壞區域和平穩定之不理性行為；國防部也說，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓之場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

不料4日當天，共軍對台灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚；除此之外，殲-11機8架次、蘇愷-30機12架次、殲-16機2架次飛越海峽中線，金防部則又發現無人機分3批共4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。

共機擾台架次數於5日來到最高峰，共68架次共機擾台，創單日新高，另有13艘次軍艦擾台。國防部晚間進一步指出49架次共機進入防空識別區中線以東，包括殲-10機7架次、殲-11機6架次 殲-16機10架次、蘇愷-30機24架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次，其中殲-10機與殲-11機跨越海峽中線。對於數字落差，國防部解釋，國防部所發布的68架是包含中線以西活動的架次。

根據《東森新媒體ETtoday》統計，裴洛西離台後至7日，總計203架次共機擾台，其中8月3日27架次、8月4日22架次、8月5日68架次、8月6日20架次、8月7日66架次；值得注意的是，在國防部公布的「即時軍事動態」的8月5日與8月7日的架次數中，前者是49架次，後者則為22架次。

對於資訊出入，國防部解釋，8月5日是共有68架次共機擾台，49架次是進入防空識別區中線以東的共機，國防部所發布的68架次是包含中線以西活動的架次；而8月7日的部分，66架次是涵蓋逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的22架次共機。

國防部也統計出在上述期間內，共41艘次共艦擾台、超過15架次的無人機侵擾金門、列嶼、北碇地區。此外，國防部官網也曾被「DDoS」，癱瘓近一小時。

至於共軍對台周邊海域發射東風系列彈道導彈，相關大略飛彈軌跡圖卻由日本防衛省公布，外界才得以知道有飛彈飛越台北上空，引起民眾恐慌，也質疑國防部為何不公布相關資訊、為何防空警報沒響一事。

國防部解釋，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，因此各國的飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。而國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此，未發放防空警報。

國防部也說，另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

而媒體報導「國防部未發布中共導彈發射軌跡，是受國安高層指示」一事，國防部澄清，所述內容並非事實。

▼國防部公布8/3-8/7的即時軍事動態。（圖／國防部提供）