共軍模擬攻台！專家曝「特定情況」恐戰勝台灣　美國干預也一樣

▲解放軍4-8日在台灣周圍進行實彈演習。圖為共軍南京艦。（示意圖／CFP）



記者吳美依／編譯

中國不滿美眾院議長裴洛西訪台，4-8日在台灣周圍實彈演習，也模擬攻擊台灣本島及海上船艦。美國退休情報官員、喬治華盛頓大學（GWU）兼任助教亨利（Lonnie D. Henley）表示，「在一場靠近中國海岸的戰鬥裡，解放軍可能對包括美國在內的任何敵手造成嚴重傷害，而且在特定情況下，或許能在美軍全面干預的情況下戰勝台灣。」

亨利分析，中國軍隊每年都會舉行作戰訓練活動，但這次演習特別強調「解放軍攻擊台灣的能力日益增強」。不過，他也指出，在其他領域，尤其參加遙遠戰爭的能力方面，「中國遠遠落後於美國，而他們未來是否會追求這種能力，還有待觀察。」

另一名知情人士透露演習前線實況，中國及台灣的軍艦緊盯彼此，但「雙方都表現出克制」。他形容，這些演習就像「貓捉老鼠」，「其中一方試圖跨越（海峽中線），另一方加以阻擋，迫使對手處於不利位置，最終回去原本的地方。」

《衛報》報導，解放軍宣稱，這次演習重點為測試中國遠程導彈的空中及地面打擊能力，而北京不僅展現日益成長的軍事實力，也嚴正挑戰「把台灣從中國分裂出去」的企圖，甚至首度讓試射導彈飛越台北上空。

前新加坡外長：裴洛西飛台當晚 美中已做好「開戰」準備



「鎖台軍演」釋1危險訊號！ 專家：大規模演習恐成新常態



紐約時報：中國大肆軍演後 談判奪台「希望更渺茫」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》