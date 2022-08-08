職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

▲許多人工作壓力大，即使回家也無法好好放鬆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者徐羽彤／綜合報導

現代人工作忙碌，回到家有時候還會想著公司的事，新人更需要額外的時間去消化工作內容。有位女網友以「下班、放假會真的休息嗎」為題，表示自己是新人，即使下班了，還是會因為工作的事無法好好休息，不禁求助該如何解決。

原PO在Dcard發文，發現自己在下班或是休假的時候，還是會一直想著工作的事，甚至在睡前也是，導致她的心情受到影響，「因為是公司新人，有很多東西需要學」，讓她覺得壓力很大。

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▲網友表示下班後可以多做自己感興趣的事，轉移注意力。（示意圖／取自Unsplash）

她也表示，下班會複習工作的筆記，但覺得實戰又是另一回事，甚至會被鄙視，「有資深同事在上班教我的時候，就會鄙視我，這麼簡單的東西怎麼學不會（學跟實戰有落差）。瞬間壓力就很大，導致回家很累、吃不下，又要一直看著筆記。」

貼文曝光後，意外引起許多過來人共鳴，「新人時期會，下班或休息時間就是瘋狂學習，過了新人時期的休假就超廢的」、「我還常常夢到公司的事情」、「我也是新人，每次下班都還是覺得很焦慮，這陣子掉髮超嚴重，好希望趕快上手」、「新人真的是膽戰心驚，一起加油！」

有網友則是分享自己的經驗，「我會利用下班後洗完澡1個小時，整理今天所學的東西筆記，就可以躺平不會想東想西了」、「下班時就要切換休息模式，盡量不要想工作的事，比較可以好好休息平靜下來，然後做自己平常愛做的事」、「我下班都盡量不回訊息，埋頭打遊戲」、「放假就是耍廢模式，上班繃緊神經就好」、「多經歷幾次就知道如何調適。」