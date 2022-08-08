「四大後宮」學歷！她遭10年男友嫌棄拒結婚　網勸分手：妳被PUA

▲女網友猶豫是否還要跟對方繼續走下去。（示意圖／翻攝自freepik）

圖文／CTWANT

情侶都希望能終成眷屬，一起踏入婚姻的殿堂，不過，一位女網友在網上發文，自己和男友從大學時就開始交往，長跑10年的感情，陪伴對方當兵、求職各種人生階段，卻換來男友一句不願意和她結婚，甚至嫌棄她學歷不好令自己很沒面子，讓原PO絕望喊「我不知道我還該不該和他繼續走下去！」

最近一名女網友在Dcard的感情板發文詢問，自己和男友從大學時期就開始交往，對方念的是當地最好的前四志願，而自己的學校是號稱「四大後宮」的學店。原PO表示，一開始兩人交往非常甜蜜，甚至覺得男友就是人生的全部，也因為學歷不如他，所以很崇拜對方。但畢業後因為男友讀的科系比較冷門，求職就業上常常不順，當時也都是原PO負擔兩人的生活費和各項支出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後男友在一間不錯的公司找到工作，年薪是原PO的兩倍，但他們約會還是都吃路邊攤，開銷也都是各自AA，男友也從來沒送過禮物給她，「他常常說台女很賤，都要禮物大餐和請客，罵到我都不敢有任何要求，怕一不小心我就變他口中的賤女人」，對方甚至有時還會說身邊的朋友學歷都是前幾志願，嫌棄原PO的學歷讓他很沒面子。

前陣子情人節，原PO問男友，兩人都快30歲了，未來有結婚的打算嗎？結果男友卻說找不到需要結婚的理由，說他沒車沒房也沒有存款，不希望在沒有任何物質條件的狀況下結婚，「我說在他什麼都沒有的情況下，我都願意和他在一起了，他有什麼好擔心的呢」，眼看男友還是沒任何表示，原PO心灰意冷，發文希望網友點醒她「我付出了所有，我不知道我還該不該和他繼續走下去？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛勸她分手，「這種妳還留著幹嘛？女生青春有限，快放生」、「妳被PUA（愛情中的養、套、殺）了吧？用妳的錢收妳的禮，不懂感恩，還各種貶低妳」、「他就是他口中的賤女人啊，早點分分，這種垃圾不值得」、「說真的，還好他不打算跟妳結婚，這男的是非常糟糕的人」、「這種人有女友也真厲害」、「真的不要覺得十年感情捨不得放開，依我看妳已經知道答案了」、「及時停損吧！他對妳沒有什麼回報開始，就該早早斷關係吧」。

延伸閱讀

▸ 宛如電影情節！深陷80k月薪打工騙局遭囚禁 大馬男躲箱子逃出生天

▸ 牙醫媽拚8年喜獲女兒…驚覺愛女「有語言障礙」 親手丟4樓害她慘死

▸ 拒救赴柬埔寨台灣人 全球反詐騙組織：救60人從沒人說一聲謝謝