　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「四大後宮」學歷！她遭10年男友嫌棄拒結婚　網勸分手：妳被PUA

女網友對男友拒絕結婚而感到失望，猶豫是否還要跟對方繼續走下去。（示意圖／翻攝自freepik）

▲女網友猶豫是否還要跟對方繼續走下去。（示意圖／翻攝自freepik）

圖文／CTWANT

情侶都希望能終成眷屬，一起踏入婚姻的殿堂，不過，一位女網友在網上發文，自己和男友從大學時就開始交往，長跑10年的感情，陪伴對方當兵、求職各種人生階段，卻換來男友一句不願意和她結婚，甚至嫌棄她學歷不好令自己很沒面子，讓原PO絕望喊「我不知道我還該不該和他繼續走下去！」

最近一名女網友在Dcard的感情板發文詢問，自己和男友從大學時期就開始交往，對方念的是當地最好的前四志願，而自己的學校是號稱「四大後宮」的學店。原PO表示，一開始兩人交往非常甜蜜，甚至覺得男友就是人生的全部，也因為學歷不如他，所以很崇拜對方。但畢業後因為男友讀的科系比較冷門，求職就業上常常不順，當時也都是原PO負擔兩人的生活費和各項支出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後男友在一間不錯的公司找到工作，年薪是原PO的兩倍，但他們約會還是都吃路邊攤，開銷也都是各自AA，男友也從來沒送過禮物給她，「他常常說台女很賤，都要禮物大餐和請客，罵到我都不敢有任何要求，怕一不小心我就變他口中的賤女人」，對方甚至有時還會說身邊的朋友學歷都是前幾志願，嫌棄原PO的學歷讓他很沒面子。

前陣子情人節，原PO問男友，兩人都快30歲了，未來有結婚的打算嗎？結果男友卻說找不到需要結婚的理由，說他沒車沒房也沒有存款，不希望在沒有任何物質條件的狀況下結婚，「我說在他什麼都沒有的情況下，我都願意和他在一起了，他有什麼好擔心的呢」，眼看男友還是沒任何表示，原PO心灰意冷，發文希望網友點醒她「我付出了所有，我不知道我還該不該和他繼續走下去？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛勸她分手，「這種妳還留著幹嘛？女生青春有限，快放生」、「妳被PUA（愛情中的養、套、殺）了吧？用妳的錢收妳的禮，不懂感恩，還各種貶低妳」、「他就是他口中的賤女人啊，早點分分，這種垃圾不值得」、「說真的，還好他不打算跟妳結婚，這男的是非常糟糕的人」、「這種人有女友也真厲害」、「真的不要覺得十年感情捨不得放開，依我看妳已經知道答案了」、「及時停損吧！他對妳沒有什麼回報開始，就該早早斷關係吧」。

延伸閱讀
宛如電影情節！深陷80k月薪打工騙局遭囚禁　大馬男躲箱子逃出生天
牙醫媽拚8年喜獲女兒…驚覺愛女「有語言障礙」　親手丟4樓害她慘死
拒救赴柬埔寨台灣人　全球反詐騙組織：救60人從沒人說一聲謝謝

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰
廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮剛開始
快訊／「便當門」女警媽媽現身！　向店家道歉
迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　8秒片揪出兇手
「阮月嬌」廣告遭越裔總會抗議下架　阿翰回應了
女員工上位變「兒媳」！　闆娘崩潰小產
社區管委會鬧翻　士林地標大樓現「拉皮1／3棟」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

台東+151新冠確診案例　衛生局呼籲民眾儘快完成完整疫苗接種

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

台東+151新冠確診案例　衛生局呼籲民眾儘快完成完整疫苗接種

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

公婆買房「怕她搶」！逼老公簽借名登記　人妻怒：祝你下地獄

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

大直改名豪宅屋主賣房賺1088萬　1原因恐「轉盈為虧」

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

鎖台軍演影響出口？　財政部翻出27年前老資料信心喊話

兩岸情勢升溫！BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰

保健食品飯後「要隔多久吃？」營養師解答　13種服用時間一次看

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

今天立秋！「3類人」財神眷顧

寶可夢阿伯中風　無法說話走路

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

女客人點外送苦等2hrs　老闆下班親自送

更多熱門

相關新聞

他用環保餐具壓力大　網：這家鹹酥雞給較多

他用環保餐具壓力大　網：這家鹹酥雞給較多

近年來不少民眾外出用餐都會自備環保餐具，不過有些人在提出要使用環保餐具時，就怕造成店家的困擾。一名常使用環保餐具的網友就表示，每次提出要用環保餐具，心理壓力就很大，尤其是在用餐的高峰時間，因此選擇晚點再去買。貼文引發許多網友的共鳴，但也有人遇到暖心的老闆，不僅支持還會大方地多送一點鹹酥雞！

她被男友催錢感覺差　網給1妙招秒解紛爭

她被男友催錢感覺差　網給1妙招秒解紛爭

工程師常被問「在台積電？」網爆有感曝1招神回

工程師常被問「在台積電？」網爆有感曝1招神回

柬埔寨徵才「包吃包住免學歷」月薪53K！他揪5點喊怪

柬埔寨徵才「包吃包住免學歷」月薪53K！他揪5點喊怪

大立光創高領軍衝　蘋概股有望吸金

大立光創高領軍衝　蘋概股有望吸金

關鍵字：

周刊王Dcard四大後宮

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面