他曝用環保餐具「壓力山大」！網分享：這家鹹酥雞給比較多

▲網友分享彼此使用環保餐具的經驗。（圖／記者陳崑福翻攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

近年來不少民眾外出用餐都會自備環保餐具，不過有些人在提出要使用環保餐具時，就怕造成店家的困擾。一名常使用環保餐具的網友就表示，每次提出要用環保餐具，心理壓力就很大，尤其是在用餐的高峰時間，因此選擇晚點再去買。貼文引發許多網友的共鳴，但也有人遇到暖心的老闆，不僅支持還會大方地多送一點鹹酥雞！

一名網友在Dcard無痕生活板以「使用環保餐具的壓力 (失敗經驗募集)」為題發文，表示前陣子自己去麥當勞點餐曾經嘗試2次全用環保餐具，雖然平時也常用環保餐具，「但每次提出要用，自己的心理壓力還是不小，深怕造成店家的困擾」，因此都會避開用餐尖峰時間，「但久了就容易讓自己在接近三餐的時間，變得比較緊張」，有時候明明餓了，還是會想說再撐一下，晚點去買。

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原PO也指出，還好最近疫情稍微趨緩，「現在能內用就盡量內用」，但還是想看看有沒有同樣使用環保餐具的人，是不是也有這類的困擾，「目前很多店家面對五花八門的環保餐具，在出餐SOP上確實還沒有建立得很完善」，希望未來能讓環保餐具成為正常生活的一部分。

貼文一出，不少網友看完都深有同感，有人表示遇過最不友善的就是連鎖速食店，「常常遇到店員說不能使用環保餐具，請店員詢問比較資深的員工（穿灰色制服的）又會說可以」，同時也不忘鼓勵，「使用環保餐具是為了更愛護地球，我都為自己感到驕傲，千萬不要感到壓力喔！」

其中一位網友分享暖心的經歷，自己帶餐盒去買鹹酥雞，「老闆知道後稱讚我很環保，說要多給我一點」，所以就拿到了比較多鹹酥雞。