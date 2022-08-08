情侶出遊怎分錢？她被男友催錢感覺差　網給「1妙招」秒解紛爭

▲在一段感情裡，愛情和麵包是最重要的2件事。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者鄭文晴／綜合報導

現代多數情侶出門約會都是「AA制」，強調在感情上應該男女平等，不是一昧的讓某方付錢。日前一名女網友分享，自己與男友一直以來都是AA制，近日出門吃飯時男友先出錢，她表示會再把錢還他，但因為行程緊湊一直找不到時機，打算事後在給，男友卻刻意提醒女方記得轉錢，讓女方感受不好，詢問廣大網友「情侶都怎麼付錢呢？」

一名女網友在Dcard以「情侶們都怎麼付錢呢？」為題發文，表示自己與男友一直以來付錢都是AA制，但近日一起吃完晚餐時，因為店面很擠所以只留男友付錢，事後女方表示晚點會把錢給他，「但因為晚上的行程一直都很緊湊，直到送他上車才想起來還沒把錢給他」，沒想到男友在說晚安前，突然說「記得把錢轉給我」，讓她當下感覺不好，再加上隔天還要見面，不懂為何要用轉帳的。

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▲該名女網友的發文。（圖／翻攝自Dcard）

有網友指出，為了避免有金錢上面的爭吵，會準備一個共同錢包訂時存錢進去，不少人紛紛贊同回應，「共同錢包真的方便很多，出去玩跟吃飯都從裡面拿，也不用總是在算各自要出多少」、「這個方法真的不傷感情，甚至還有一種『我們』的感覺」，不過也有人覺得共用錢包在花費上會不公平，「曾經是用這個方法，後來覺得還是各一餐比較好，前任自己多點都不講，我不小心比他貴一點就唉唉叫」、「我的話絕對不行！每次吃飯我男友都點的很多，伙食費直接高我兩倍。」

也有男友訴苦道，「這也是我一直在思考的問題，原本也不愛跟女友計較這些小錢，但後來是因為女友出門都不帶錢包，常常都是我在付錢，回家也沒提就會直接當沒這件事，或者說等等給然後又忘記」，不過最讓他生氣的是付出的這些金錢被當成理所當然，不知道是要怪自己沒用，還是遇到不會互相的另一半。

